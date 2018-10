En la noche de ayer se realizó un operativo encabezado por representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional en uno de los locales de la Galería Bonanza del Mercado 4.

Durante el allanamiento, los intervinientes incautaron calzados que presuntamente habían sido ingresados al país de manera irregular, de acuerdo a la denuncia de los importadores y representantes legales de las marcas afectadas.

María Domínguez, vendedora del Mercado 4, en entrevista con la 650 AM manifestó que antes de que se lleve a cabo dicho procedimiento ya se habían percatado de la presencia de cascos azules, agentes de la montada y patrulleras en las inmediaciones, por ello decidieron permanecer “en alerta”.

Asimismo, cuestionó el hecho de que todo se haya realizado en horas de la noche y sin presentar un documento formal a los locatarios. “Cómo van a intervenir si es una propiedad privada, supongo que tendrían que haberle dirigido una nota al dueño del local para que les pueda abrir”, expresó a Radio Uno.

La comerciante acusó a la fiscal a cargo por supuestamente impulsar una “constante persecución al mercado”. Asimismo, afirmó que para la próxima oportunidad ya no permitirán que se realice ningún procedimiento porque “van a permanecer preparados”.

“Vamosna a ser sinceros, a estas alturas del campeonato quién es el que trabaja legal en este país. No te puedo asegurar que ellos (los propietarios) venden calzados ilegales, yo no he visto lo que llevaron”, manifestó Domínguez.

Según mencionó durante la entrevista radial, todos los años en esta misma época cercana a las fiestas ocurre lo mismo, refiriéndose a la realización de los procedimientos fiscales. “Ya estamos acostumbrados a eso, no podemos trabajar tranquilos”, acotó.

Los comerciantes anunciaron para la mañana de este jueves un cierre de la Avda. Rodríguez de Francia, en protesta por las incautaciones realizadas anoche.