A las 9:00 de la mañana está marcada la sesión extra de la Cámara Baja, para la interpelación del Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, a petición de varias bancadas.

Villamayor deberá responder un cuestionario de 15 preguntas, las cuales ya están en sus manos como lo establece la Constitución para estos casos, a fin de permitir al interpelado preparar su defensa, como emulando un juicio.

No obstante, luego de responder, llegará el turno de los diputados, quienes podrán formular cuantas repreguntas consideren, con base a lo expuesto por Villamayor. Posteriormente el jefe de Gabinete dispondrá de otro tiempo para sus alegatos finales.

Una vez concluida la sesión, la Cámara dispondrá un plazo de 20 días para convocar a otra extraordinaria en la que definirán si emiten o no el voto de censura, una herramienta parlamentaria que se traduce en una recomendación del pleno al Ejecutivo, de remover al ministro.

Si bien lo resuelto no tiene carácter vinculante (el presidente no tiene la obligación de destituir a sus ministros) al punto de que la mayoría minimiza las interpelaciones, incluyendo el propio Villamayor, aun así el voto de censura representa un mensaje político importante para el jefe de Estado, más allá de que decida tomarlo en cuenta o no.

Una vez que se fije fecha para la extraordinaria en la que votarán, se necesitarán que 53 de los 80 diputados den el sí, para emitir la censura contra el jefe de Gabinete y ex ministro del Interior.

En caso de que se emita el voto de censura, el titular de la Cámara Baja deberá remitir a su par del Senado la resolución de la moción de censura, a fin de que se pronuncie sobre el caso. Un antecedente cercanones el de Eduardo Petta. En su caso, el entonces titular del Senado, Blas Llano remitió el voto de censura a Diputados.

Según el artículo 194 de la CN, si el citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.

Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al mismo Ministro o funcionario citados, en ese período de sesiones.

LAS TENDENCIAS

Desde la bancada de Honor Colorado, la tendencia es por el sí a la censura. De hecho, esta tarde se prevé una reunión en la que además estudiarán las condiciones para estudiar las posibilidades de fijar fecha para la extraordinaria.

En la bancada A del PLRA creen que todo es posible cuando hay mayoría, sin embargo, habrá que sumar los números de otros partidos minoritarios. Otras bancadas, entre ella la de el PEN (Partido Encuentro NAcional) sostienen que se debe argumentar muy cuidadosamente el voto censura, en especial en cuanto a lo jurídico y técnico, para evitar lagunas y rechazos por descuidos específicos.

OPCIÓN B

Si un eventual voto de censura no genera ningún efecto en la decisión del presidente de la República, la bancada de Honor Colorado no descarta la posibilidad de impulsar un juicio político.

LAS PREGUNTAS

1. Detalle el interpelado, ¿cuáles fueron los términos contenidos en el Acta de Compromiso del año 201 1 suscrito entre las Petroleras PDVSA y PETROPAR para el pago de la deuda existente? Adjuntar antecedentes obrantes.

2. Diga el interpelado, ¿cuál era el contenido del Acuerdo del 1 1 de noviembre de 2019 y qué variaciones se presentaron a finales de marzo de 2020? Adjunte copias de los borradores de los mismos, así como de las documentaciones respaldatorias obrantes en su dependencia?

3. Diga el interpelado, ¿cuál es el motivo por el cual no se dio intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones bilaterales desarrolladas entre PDVSA y PETROPAR y en su caso en qué normas jurídicas y constitucionales basó su decisión el Gabinete Civil de la Presidencia de la República?

4. Diga el interpelado, ante las contradicciones públicas que evidencian posturas contrapuestas entre la versión relatada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y los medios de comunicación del Paraguay por el Señor Javier Troconis y su persona, donde el primero señaló que el Abogado Sebastián Vidal fue presentado para integrar la negociación en la sede del Palacio de Gobierno del Paraguay, mientras usted señaló que los negociadores los nombró el gobierno del Señor Juan Guaidó, explique ¿cuál es la versión del Gabinete Civil de la Presidencia de la República y en qué documentos constan dichas circunstancias?

5. Diga el interpelado, el nombre de la persona y el Estado que representaba, que solicitó la inclusión de la comisión y los honorarios profesionales que percibiría el Abogado Sebastián Vidal tras la ejecución del acuerdo y cuáles fueron los criterios legales discutidos para el establecimiento del monto finalmente consignado en Dólares americanos.

6. Diga el interpelado, ¿cuál fue el documento, poder o mandato que presentó ante el Poder Ejecutivo de Paraguay el Abogado Sebastián Vidal? y en su caso adjunte el instrumento invocado.

7. Diga el interpelado, si se ha otorgado anticipo de pago u otro tipo de desembolso, cualquiera sea el concepto o denominación al Abogado Sebastián Vidal en el marco de las negociaciones que motivan esta interpelación.

8. Detalle el interpelado, si tiene conocimiento de la relación o vínculo profesional, comercial o de amistad existente entre los Señores Carlos Abdo (pariente del Presidente de la República) y el Abogado Sebastián Vidal.

9. Diga el interpelado, si el Gobierno conocía cuáles eran las atribuciones específicas del Señor Javier Troconis. Adjunte respaldo documental que justifique la correspondencia de su designación como encargado de la identificación y recuperación de activos de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero.

10. Diga el interpelado, el motivo por el cual no se dio transparencia al proceso de las negociaciones entre PDVSA, PETROPAR y el Gabinete Civil de la Presidencia de la República y en qué términos fueron realizados dichos encuentros, cuántas reuniones se hicieron, dónde fueron las negociaciones, si se labraron actas, memorándums o resúmenes ejecutivos de las mismas e identifique con nombre y apellido y cargo de las personas que participaron en cada una de las reuniones mantenidas.

11. Diga el interpelado, con qué criterio fue evaluada la situación interna de la República Bolivariana de Venezuela. Adjunte la nota de Juan Guaidó de fecha 6 de enero de 2021.

12. Diga el interpelado, cuál es la postura y las respuestas del Gobierno Nacional ante las denuncias y cuestionamientos expuestos por el Diario Washington Post con relación al Señor Javier Troconis y su persona.

13. Diga el interpelado, si el Gobierno Nacional o en su caso usted o el Presidente de la República, señor Mario Abdo Benítez, se han comunicado con el Presidente Interino de la República Bolivariana de Venezuela, Señor Juan Guaidó a interiorizarse de las denuncias que involucran al Señor Javier Troconis y en su caso cuáles fueron las respuestas obtenidas.

14. Detalle el interpelado, quiénes conforman el equipo de funcionarios que ejerce la defensa legal de la República del Paraguay ante el Tribunal Arbitral en París donde se discute la deuda de PETROPAR con PDVSA? Adjunte copias íntegras del expediente, dictámenes jurídicos, pedidos de informes realizados por parte del Estado paraguayo a los representantes ante el Tribunal Arbitral y demás constancias obrantes de dichos pedidos.

15. Detalle el interpelado, quiénes conforman el equipo de funcionarios designados por el Gobierno Nacional y liderados por su persona que supervisaron la elaboración y la conveniencia de los términos del Acuerdo entre PVDSA — PETROPAR y si se tienen constancias documentales de los fundamentos del rechazo del citado Acuerdo por parte del ex Fiscal General del Gobierno del Señor Juan Guaidó, Señor José Ignacio Hernández.