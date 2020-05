Desde tempranas horas de este martes, los agentes fiscales Lorenzo Lezcano, Carlos Maldonado y Gedeon Escobar encabezan los tres allanamientos simultáneos realizados en el marco de las investigaciones por el caso de Juliette.

El abogado Max Narváez, abogado del investigado Reiner Helmut Oberüber, lamentó en entrevista con radio Ñanduti que la investigación fiscal se aboque únicamente a indagar en la comunidad alemana radicada en Paraguay y cuestionó que la propia sociedad esté acusando, lo cual habla de una abierta xenofobia.

El letrado pidió investigar a la familia materna de Yuyu y habló inclusive de recibo de dinero luego de la desaparición de la niña. “Los fiscales están siendo presionados, pero deben abrir los ojos hacia el otro lado”, remarcó.

Una de las viviendas allanadas este martes es el de la ciudadana alemana Brigitte Fuzzellier, quien vive en la ciudad de Caacupé. En contacto con la R800 AM, la mujer lamentó también que es una persecución abierta hacia los ciudadanos alemanes. “Yo como todos quiero encontrarla. Trajeron una orden para poder realizar el operativo, pero aquí no van a encontrar nada. Treparon la muralla para entrar y me levantaron de la cama”, refirió.

En estos momentos prosiguen los allanamientos en búsqueda de algún elemento que pueda dar con el paradero de la niña desaparecida desde el pasado 15 de abril.