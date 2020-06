Durante una conferencia de prensa desarrollada este viernes, el ministro de Salud brindó su habitual informe semanal respecto a la situación del COVID-19 en Paraguay.

En la ocasión, indicó que en las últimas 4 semanas se ha notado un “paulatino viraje” en los casos positivos de coronavirus. Al respecto, recordó que anteriormente se registraban más casos en albergues pero hoy día esta situación ha cambiado, teniendo más contagiados en la comunidad, con un 80% de casos activos entre la población.

Mazzoleni señaló que esta cuestión debe ser una alerta para todos, dado que el panorama apunta a una mayor circulación comunitaria y, por ende, una propagación del virus entre los habitantes.

“Avanzar en la cuarentena inteligente implica necesariamente asumir riesgos”, refirió, haciendo alusión al hecho de que se vayan habilitando más sectores con el afán de lograr una progresiva recuperación económica. Por ello, sostuvo que es más que necesario en aferrarnos a medidas como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado de manos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de estancarnos en la Fase 3 o retroceder a una fse anterior, sostuvo que se deberá esperar a la semana que viene para ver cómo se presenta el panorama en ciertas zonas como Concepción donde hubo un aumento de casos.

Mazzoleni también enfatizó que se ha visto cierta relajación en algunos lugares, según los reportes acercado al Ministerio de Salud. Por ello, instó a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos para evitar el contagio. “El que va a definir la cuestión acá no es el gobierno ni el ministro de Salud sino los números, en la medida que no nos comportemos corremos el riesgo de volver atrás”, añadió.

Igualmente, señaló que hoy día los números están “en una zona gris” y, si bien siguen siendo auspiciosos hasta cierta medida, el hecho de que haya más casos comunitarios genera un riesgo importante, más aún teniendo en cuenta lo ocurrido en otros países donde se registró una rápida propagación del virus.

En relación a los sectores habilitados esta semana a partir del inicio de la Fase 3, el titular del MSPyBS confirmó que llegó a recibir denuncias puntuales en relación a la actividad en los bares donde aparentemente no se están respetando las medidas de protección.

“Un movimiento en falso puede cambiar los números”, reiteró durante la conferencia de prensa.

Finalmente, instó a que no se hagan visitas por el Día del Padre que se celebra este domingo, de manera a evitar cualquier potencial contagio y cuidar a los progenitores, sobre todo a aquellos que tengan enfermedades de base o sean de avanzada edad.