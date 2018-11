Uno de la cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones adultos declaran hablar sido abusados sexualmente durante la infancia; la cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido algún maltrato físico durante su niñez, según datos de la OMS.

El maltrato infantil se define como los abusos y desatenciones de los que son objeto los menores de 18 años y estos incluyen todo tipo de maltratos como el físico, sicológico, sexual, desatención, negligencia y explotación comercial que puede dañar su salud, dignidad y desarrollo o que ponga en peligro su supervivencia en un contexto de relación de responsabilidad, confianza y poder.

Y es allí donde entran a escena mamá y papá como los principales victimarios de los niños, el escenario es la casa y las víctimas son los hijos, explica la doctora Lourdes Zelaya, jefa el Departamento de Salud Mental del Hospital Acosta Ñu.

La violencia intrafamiliar es la primera causa de maltrato infantil seguido del abuso sexual y son los padres los principales victimarios y luego se encuentran los parientes cercanos y conocidos de la familia.

"Estamos acá por este tipo de cifras porque la violencia afecta a todos, está más cerca de lo que creemos, es parte de nuestras vidas y tenemos que agotar esfuerzos para luchar contra ella", afirma la profesional durante el lanzamiento de la campaña anual Por Una Navidad sin Violencia que este año realizará una corrida en la Costanera de Asunción el día 2 de diciembre. Las personas interesadas en participar de la corrida pueden inscribirse en la página de Paraguay Marathon Club.

Zelaya explicó que los hijos son testigos de violencia de la pareja y el manejo de los padres de la cultura de la disciplina con violencia y que esta situación forma parte del día a día. "Esa violencia es una factor de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de problemas sicopatológicos en la edad adulta, bien demostrado con evidencia científica, es un problema de salud pública con impacto en el individuo, la comunidad y la sociedad. Es un delito con profundas repercusiones sicológicas, ético legales y médicas", advirtió.

Recordó que las denuncias recibidas en el servicio son solo una pequeña proporción porque existen un gran subregistro de casos. El servicio atendió 5579 casos de maltrato infantil desde el 2001 hasta la fecha y de enero a julio 337 nuevos casos en grupos de 10 a 14 años siendo las niñas las más violentadas. "Hablamos de cifras de un solo servicio, no son a nivel país, es solo un servicio que atendió todos estos casos", agregó.

Factores de maltrato infantil

Los factores que contribuyen a que un niño sea maltratado, son muchos y uno de ellos es el antecedente de maltrato infantil de los padres, la falta de conocimiento o expectativa no realista del desarrollo infantil, el uso de alcohol y drogas, la dificulta de establecer vínculos con los hijos, problemas físicos y mentales.

"Tenemos una cultura de pertenencia donde los primero que dicen los padres es que nadie se meta con los castigos físicos que consideran un bien para el niño. Tenemos que ser agentes de cambio, es necesario cambiar el concepto cultural de la sociedad para seguir adelante y tener un futuro mejor", señaló.

También existen otros factores que inciden en el maltrato intrafamiliar como lo socioeconómico, el desempleo, las desigualdades sociales y de género, el alcoholismo, la drogadicción, migración y desarraigo, todos influyen en la posibilidad de que un niño sea maltratado.

Entre las características que convierten a un niño más vulnerable a recibir maltrato está la discapacidad sicosocial y la física, niños no deseados y las edades como menores de cuatro años y la adolescencia, destacó Zelaya.

La profesional afirmó que la fuga de adolescentes no ocurren por que sí "nadie se fuga de la casa si todo está bien", indicó y comparó al ser humano con un árbol diciendo que si a este no se le cuidad desde las raíces su desarrollo se verá afectado y el producto no será un ser humano fuerte y útil a la sociedad sino con condiciones insuficientes para enfrentar la vida.

"El maltrato infantil produce una exposición en los niños y adolescentes a una situación de estrés crónico y esa hace que se activen sistemas en el cerebro que producen cambios estructurales. Esa importancia del hecho de no pelearnos frente a los niños, disciplinarnos con violencia podrían afectar de manera permanente y para toda la vida", recordó.

Impacto de la violencia

Zelaya siguió explicando los efectos de la violencia en los niños y tal es el impacto a nivel cerebral que se ven afectadas funciones como la atención y la memoria, la regulación emocional, las funciones ejecutivas, todas son consecuencias sicológicas graves en la edad infantil.

Y luego a la edad adulta se ven los intentos de suicidios, problemas de personalidad, sicosis, abuso de sustancias, promiscuidad, prostitución. "Estos chicos que son victimizados en la infancia tienen después problemas con su roles parentales y son incapaces de proteger a sus hijos y se dan los abusos sexuales, mala elección de parejas, embarazo precoz, disfunción sexual

"Debemos incidir en las familias, nadie está libre de que sus hijos puedan estar seguros. Tenemos que entender que nuestra niñez paraguaya camina con posibilidad de ser violentados por adultos conocidos y familiares", puntualizó Zelaya.