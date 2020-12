Las manifestaciones en reclamos de pagos de gratificaciones al personal de blanco del Hospital de Clínicas suben de tono a medida que no reciben la respuesta esperada. Entre las acciones concretas "nada está descartado", afirmó el dirigente del sindicato César Mendez.

“Nada está descartado si el ministerio sigue con su política de discriminar”, afirmó el Licenciado César Mendez con relación al tenor de las manifestaciones y movilizaciones de los trabajadores de Clínicas ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. En un audio dirigido a los integrantes del sindicato de trabajadores de Clínicas, Mendez menciona la posibilidad de “tomar, secuestrar o quemar el ministerio” dentro de las estrategias en busca de respuestas.

“La expresión formó parte de una lluvia de ideas, me preguntaron de qué se trató la asamblea y les comenté. Estaba trasmitiendo la manifestación de la indignación de los compañeros porque como parte del sistema de salud nos sentimos discriminados todos en el trato que recibimos del ministerio. Para el trabajo estamos todos pero cuando se habla de gratificación, en el pago nos excluyeron, los compañeros del ministerio cobraron todo pero para Clínicas no hay plata, se declaró insolvente”, señaló.

Mendez agregó que pareciera ser que si no es por la fuerza no se consigue nada con el ministro (Mazzoleni). “Somos inexistentes para él, el gran trabajo y las soluciones que estamos dando a través del hospital el no valora”, indicó.

El dirigente lamentó que solo con ir un grupo y dar unas vueltas en los alrededores del ministerio no se consigue nada. “Hay que ir y estar firmes, somos más de 5.000 funcionarios, hay que ir a acampar con una carpa de resistencia hasta que se nos de”, afirmó.

Hasta el momento, los sindicatos se mantienen en asamblea y por el momento no hay una acción concreta. “Queremos una resolución firmada y que se pague, estamos hartos porque hay que mendigarles a las autoridades para que se cumpla, ni siquiera nos reciben y a la fuerza el otro día atropellamos la seguridad y se está llegando a extremos”, puntualizó.