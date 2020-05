En la primera jornada de la fase 1 de la cuarentena inteligente se vieron tanto buenas prácticas como otras situaciones que deben mejorar totalmente, afirmó la Doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).

En el caso del servicio de transporte público de pasajeros estos deben cumplir con llevar pasajeros sentados y portando tapabocas, prácticas incumplidas en algunos casos que fueron denunciados ayer de acuerdo a lo que contempla el Instructivo de Pasajeros Público y Privado

“En el caso de este servicio realmente tuvimos constancia de situaciones poco auguriosas y el desacatamiento de ciertos sectores y esto no es una recomendación fortuita basa en opiniones, viene de una evidencia científica”, afirmó en contacto con Universo 970.

Amarilla aseguró que existen puntos muy sensibles y lo ideal es que los pasajeros deben ir con tapabocas y sentados.

“No es una buena práctica alzar pasajeros y tenerlos parados, no es bueno. Son cuestiones que hay que ver, también es una necesidad para las personas que tienen que trabajar y no tiene movilidad propia y en esta primera fase se tuvo en cuenta a los que podrían trabajar en una especie de cuadrilla y no implicaba un aumento de los contactos sociales sino siempre con el mismo grupo de personas y en el mismo horario”, explicó.

Sobre las recomendaciones a los grupos que fueron liberados están elaboradas en una mesa de trabajo de expertos donde se evalúa los riesgos y esto se sobrepone a cualquier otro interés, incluso el económico que no es menos importante, aclaró.

“No hay que perder el foco, estamos en una pandemia y es la primera fase de escala sin precedentes y tenemos que ser cautelosos por eso apelo al civismo y responsabilidad social porque los controles del gobierno y entes son finitos sin embargo, la enfermedad nos puede llegar a todos sin discriminación”, señaló.

“Tendremos el reflejo de las buenas y malas prácticas cuando veamos la fotografía epidemiológica en los próximos días y hay una cuestión importante que es el compromiso y la responsabilidad tanto de empleadores como empleados y clientes”, recordó.

Destacó que este es un momento de tarea importante como ciudadanos más allá del control que se haga por parte de las autoridades.

“Estamos en pademia, hay un virus, hay un enemigo invisible pero no invencible y por eso el lavado de manos siempre , cumplir con el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, quedarse en casa siempre que se pueda y si hay que salir tomar todas las precauciones. Es bueno usar el servicio de delivery para los servicios necesarios”, apuntó.