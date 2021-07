La Secretaría de Estado de Tributación (SET) no acompaña el proyecto legislativo que propone exonerar de IVA a los productos de la canasta básica familiar para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad.

Oscar Orué, viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), expresó a radio Monumental su completo rechazo al proyecto de ley que plantea liberar del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos de la canasta básica. “No me parece muy acertada la idea, considerando que tenemos una tasa bastante reducida (5%)”, argumentó.

La autoridad de la SET cuestionó que la presentación provenga del Congreso, institución que “siempre critica el gasto tributario”, donde justamente se incluye la canasta básica familiar. “Cuando se deja cobrar de impuestos, no solo se le ayuda a la clase más necesitada, se está beneficiando a todos, entre los cuales hay gente que sí puede pagar. No me parece una idea muy brillante que digamos”, dijo.

La diputada Roya Torres (PLRA) presentó un proyecto de ley “De Sostenimiento de la Canasta Familiar”, que plantea la reducción a 0% de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para productos que conformen dicha canasta básica.

La proyectista alegó que la iniciativa consiste en la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad, reduciendo así la pobreza de forma sostenida, atendiendo que la pobreza total en Paraguay se incrementó 3,4 puntos porcentuales en 2020, y pasó del 23,5 % en 2019 al 26,9 % el año pasado, como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Agregó que existen tres factores determinantes a la hora de la transmisión de precios de la canasta básica, que son la estructura de costos, la estructura competitiva y la información imperfecta e intervención pública.

“En los tres factores se necesitan políticas públicas activas para mejorar la competitividad de las empresas, con planes de infraestructura, acuerdos sectoriales para generar compromisos de mejora entre las empresas, los trabajadores y el Estado”, dice parte del texto.

En el articulado se especifica que, la venta de los productos de la canasta básica alimentaria familiar elaborada por el INE, o el organismo que lo reemplace en el futuro, estará alcanzada por una alícuota equivalente al 0% cuando se comercialicen a consumidores finales, mientras dure la Pandemia de la Covid-19, y hasta que ésta se declarada por el gobierno como erradicada.

Los productos alcanzados por esta alícuota deberán informar su condición en la etiqueta o rótulo, o por cualquier medio claramente visible para los compradores.

El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y aguarda dictamen en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y Presupuesto.