A raíz de la pandemia del Covid-19 que es una realidad en nuestros días, las Centrales Obreras Sindicales emitieron un comunicado donde manifiestan que en cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra la enfermedad fueron las más acertadas por el Estado, no así en el ámbito económico, según manifiesta Bernardo Rojas presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A).

Destacó que mantuvieron una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Trabajo, donde firmaron un protocolo cuyos puntos no se están cumpliendo. Unos de los temas fue que no se permitiría la suspensión de ninguna empresa, caso contrario la empresa que decidía suspender sus actividades comerciales, debe correr con los gastos de los sueldos caídos, no obstante no se cumple en algunos lugares.

Mencionó que la situación por la que atraviesa el país paralizó gran parte de la economía y que en una semana se dieron aproximadamente 300 despidos injustificados. “Algunas empresas optan por darle vacaciones adelantadas para solucionar el problema. Los empleados afectados corresponderían a transporte, restaurantes, trabajadores independientes y de comercios”, indicó.

Salario de Emergencia

La propuesta elevada por parte de las Centrales Obreras es la creación de una Ley que provea un “salario de emergencia” durante dure la cuarentena para todos los trabajadores del sector público como privado en general. “El Estado debe seR responsable y pedimos que el salario de emergencia sea el monto del mínimo”, enfatizó Rojas.