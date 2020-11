La SEDECO fiscalizó locales habilitados para la venta de las tarjetas MÁS y Jaha, además realizó un sondeo sobre las principales dificultades que afectan a los usuarios del transporte público.

El operativo se realizó en las ciudades de San Lorenzo, Limpio, Mariano Roque Alonso y Luque, los días viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y domingo 01 de noviembre, según el informe.

Funcionarios de la SEDECO visitaron de manera aleatoria cinco locales comerciales que cuentan con los servicios de Pago Express y Aquí Pago, también varias unidades de transporte público.

De acuerdo al reporte, detectaron que las tarjetas MÁS y Jaha, en dichos locales que fueron visitados, no contaban y no disponían de las tarjetas de billetaje electrónico.

Constataron que algunos choferes del transporte público de las empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte, contaban con tarjetas para la venta. También pudieron evidenciar que un local realizó el pedido de tarjeta Jaha en fecha 22 de octubre pasado, sin embargo, para el 30 del mismo mes aún no recibió dicho pedido.

En cuanto a la reventa, detectaron que varios vendedores ambulantes, apostados en la vía pública, ofrecían las tarjetas a un costo de Gs. 20.000 con saldo disponible de Gs. 8.000.

Sobre los puntos de recargas, algunos locales manifestaron no tener inconvenientes, mientras que otros consideran “muy complicado”, pues reciben quejas de los usuarios de que no se les acredita las cargas, por lo que algunos locales decidieron no realizar esta transacción.

Cabe mencionar que para ambas tarjetas, las recargas se validan apoyando la tarjeta por el validador de las tarjetas correspondientes https://www.jaha.com.py/ayuda y https://www.facebook.com/mastarjeta2019/.

Las quejas de los usuarios son: que no encuentran locales habilitados, además de comprar la tarjeta por G. 20.000 de vendedores ambulantes en la vía pública. Otro reclamo es la poca cantidad de bocas de recargas y la falta de acreditación del saldo correspondiente al momento de cargar.

Igualmente, los usuarios mencionaron que la aplicación no funciona, no actualiza las cargas por lo que no pueden controlar cuánto es el saldo disponible y mucho menos tener acceso al débito por cada viaje.

Por otra parte, el informe señala que algunos quinieleros, habilitados para la recarga de tarjetas, manifestaron su preocupación por tener mucho efectivo en mano a la hora de realizar las recargas, por lo que decidieron no ofrecer este servicio o limitaron el mismo.

En tal sentido, la Sedeco comunicó que el presente informe será remitido al Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC).

Así también serán remitidas notas perentorias a las Empresas MÁS y Jaha para que brinden una aclaración en la brevedad posible ante los inconvenientes que son generados por la escasez de tarjetas y los problemas con el sistema operativo.