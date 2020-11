El fiscal Gustavo Sosa aseguró que no hay rastros que hagan suponer que el señor Guillermo Páez (68), condenado a 4 años de cárcel por invasión de una propiedad, haya vivido durante toda vida en ese lugar.

El fiscal Gustavo Sosa, quien logró la condena de 4 años de cárcel para Guillermo Páez (68) y otras tres personas, explicó a radio Ñanduti que la causa inició con la denuncia presentada en el 2019 por el abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, por la invasión de su propiedad ubicada en Pirayu’i, San Bernardino.

El interviniente aseguró que se pudo comprobar que los títulos de los lotes 59-01 y 57-02, que están en disputa, corresponden a Ruiz Díaz Labrano desde 1991 y que los demás ocupantes en realidad viven en otra compañía llamada Tucanguá, la cual está ubicada a 300 metros del sitio en litigio.

“Ellos viven en Tucanguá hace bastante tiempo. Donde definitivamente trataron de instalarse en forma precaria hace unos meses nomás fue en Pirayu’i. No pudimos ubicar el domicilio real pero sabemos que es en la compañía Tucanguá. No hay ninguna sola duda en este caso”, aseguró el fiscal.

Sosa mencionó que durante la constitución del Tribunal en Pirayu’i, se hallaron dos piezas, una reciente de material y otra de madera, y en su interior solo había un colchón nuevo y completamente limpio. En el predio estaba una vaca pero ni siquiera había bosta de días o meses anteriores. “La casa tampoco tenía letrina. ¿Dónde está la mesa? Era la hora de comer pero ni había una mesa. ¿Dónde están los animales? ¿Cómo 80 años y no hay rastros de los 80 años? No hay una foto familiar. Una serie de preguntas que se hizo el Tribunal”, argumentó.

Así también, dijo que los propios testigos de la familia Páez no supieron indicar dónde exactamente era su vivienda y, es más, tampoco son vecinos del sitio en disputa, según aseguró el fiscal. “Los vecinos son de Tucanguá, no de Pirayu’i, ellos son de otro lugar”, mencionó.

Por otro lado, agregó que la figura de usucapión (poseer el lugar tras estar 20 años en el sitio) que fue planteada por la defensa de Páez, se mal utilizó, ya que hicieron referencia a una propiedad donde ellos no estaban viviendo. “Ellos no pudieron convencer al Tribunal de que estuvieron viviendo de generación en generación. Se hace pasar como una cuestión de pobre persona que está hace tiempo allí y salen a agredir a la Fiscalía y Policía, pero en realidad vivía en otro lugar antes”, dijo.

Sosa aclaró además que al ser un juicio penal, no hubo desalojo alguno, y que recién ahora la querella debe actuar en el aspecto civil para hacer ese trámite. "Nadie habla de despojo, ellos no fueron desalojados. Ellos fueron procesados, acusados y hoy están condenados, no fueron desalojados”, acotó.

Por último, el fiscal interviniente recordó que en el 2002 Guillermo Páez y su hijo Antonio Páez ya fueron procesados por la Fiscalía del Medio Ambiente por sacar de manera legal la piedra del cerro de ese sitio.

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Liliana Ruiz Díaz, Carlos Peralta e Ingrid Muller, condenó el lunes por invasión de inmueble ajeno a Guillermo Páez, de 68 años, y a su hijo Antonio Páez, ambos en calidad de autores; mientras que sus vecinos Castorino Martínez y Luis Ojeda fueron condenados en calidad de coautores.

El abogado Roberto Ruiz Díaz Labrano, quien alega ser el propietario de las 17 hectáreas en disputa, mencionó que adquirió el terreno en el año 1991 de Reinaldo Domínguez Dibb y que posee los títulos. Aseguró que en ese entonces no supuso que el sitio tendría un valor incalculable y que ahora lo único que desea es que se cumpla la ley.

Además alegó que se montó el escenario para hacer creer que la familia Páez vivía ahí, cuando solamente ingresaba esporádicamente al sitio para extraer de manera ilegal las rocas, según argumentó.