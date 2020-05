​El nieto de Nicolás Bo, otrora propietario de medios dijo a Radio Universo que "estoy en desacuerdo con lo que quieren hacer mis colegas".

"Podemos estar o no de acuerdo con las acciones que toma el gobierno, personalmente no entiendo por qué abren algunos locales y los restaurantes no, pero es la ley y está escrita", añadió.

Dijo que "nosotros somos uno de los rubros más afectados", pero "hay otros sectores que están hechas mierda y si abrimos en fecha no establecida, ¿cuál es la razón para impedir a los cines y discotecas a que abran?"

Colaso Bo, dueño de restaurantes insistió en que no comparte muchas cosas con el gobierno pero "uno ve que la estrategia aplicada anduvo, quiere decir que se hicieron bien las cosas".

"¿Qué va a pasar si los hoteles abren y si las agencias venden pasajes?", se preguntó, advirtiendo que una eventual rebeldía de sus colegas podría desembocar en un desorden total de las planificaciones.

El lunes 25 de mayo arranca la fase 2 de la cuarentena inteligente con la apertura de más sectores empresariales. Al rubro gastronómico se les permite el funcionamiento con servicio de delivery.

"Tenemos que seguir armándonos de coraje y aguantar. Cuando abramos lo haremos sin miedo a que un mal manejo nos signifique una imputación o un cierre obligatorio", dijo y apuntó a que "tendremos que seguir educándonos".

"Ahora, si nos hacemos el mbareté, las decisiones serán drásticas. Disfrazarse de Quijote de la Mancha y tener a cuatro Sancho Panza es un suicidio. Espero que esta gente recapacite y no jugarse y arriesgar a los que esperamos las fases 3 y 4", añadió.

Defendió al Gobierno desde la perspectiva de una eventual desobediencia civil. "Con buen tino pueden entender que no acatamos las órdenes y ligamos todos el remalaso", refirió.

Señaló que "si uno quiere violar la cuarentena de forma personal, nadie te prohibirá. A modo personal vas a correr con los gastos, pero no se puede poner en riesgo a todos tus funcionarios".