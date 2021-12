El ciudadano Fede Cazal presentó una denuncia ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) contra la agencia Smart Travel por la supuesta infracción a la ley de defensa del consumidor y del usuario. Está prevista una audiencia entre las partes con dicho organismo para el próximo 29 de diciembre.

El denunciante indicó que ante una supuesta negligencia o presunta estafa reclama la devolución de un dinero abonado por un paquete de viaje que no pudo utilizar a causa de la pandemia del Covid-19.

En charla con Hoy Digital, Cazal explicó que en diciembre del 2019 pagó la suma de USD 1.440 por un paquete de viaje en base doble a Punta Cana, previsto para el 16 de marzo del 2020, pero como justo en esa fecha todos los aeropuertos cerraron por la pandemia, se vio obligado a posponer su viaje.

El denunciante indicó que inmediatamente se contactó con su agente de viaje y este le informó sobre los pasos a seguir para no abonar ninguna multa y poder utilizar luego su paquete.

“Yo hice todo lo que me indicó el agente. Además todos los meses estaba en contacto vía mail y mensajes de WhatsApp para saber hasta qué fecha podía hacer ese viaje, y me respondía que no me preocupara. Como el año pasado ya se podía volver a viajar, entre los meses de septiembre y octubre comencé a gestionar de vuelta para poder usar el paquete pero la agencia ya comenzó a cambiar de postura e incluso me cambiaron a mi agente y me derivaron a otra”, relató.

Sostuvo que desde la agencia luego le indicaron que su caso era uno “excepcional” y que le prometieron dar un bono con la aerolínea pero que él debía gestionar eso. Como no entendía cuáles eran las gestiones que debía realizar, pidió a la agencia encargarse de las mismas. “Siguieron supuestamente gestionando, pero cuando con mi grupo organizamos un viaje a Punta Cana para este año y pedí una cotización de vuelta, me dijeron que debía pagar USD 1.800 (aparte de los USD 1.440 que abonó en el 2019) por la diferencia de vuelo y hotel (que es de la misma cadena). Es decir, querían que pague otro paquete siendo que ya tenía uno. Entonces pedí que me devuelvan mi dinero, pero el dueño me dice que no puede, sino que solo puede hacer una excepción y devolverme el importe del hotel que es de USD 700, pero no el ticket aéreo”, comentó.

Cazal sostuvo que, tras hacer las averiguaciones con otras agencias de viajes, supo que las líneas aéreas establecen un tiempo de expiración de un ticket aéreo y que suelen avisar a las agencias de este tope para utilizarlo. Entonces, el denunciante sospecha que hubo una negligencia o mala fe de parte de la empresa turística al no avisarle de esta situación, que ahora estaría impidiendo que pueda utilizar su paquete y también que pueda recuperar su dinero de vuelta.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) recuerda a la ciudadanía en general la importancia de tomar los recaudos necesarios para verificar y garantizar los servicios proveídos por las Agencias de Turismo. En caso de que ocurra alguna controversia y agotada la instancia de reclamo con el proveedor pueden comunicarse para consultas al 021 52 44 55, consultas@sedeco.gov.py, los números de WhatsApp habilitados 0961 940 710 y 0962 127 110 y para reclamos a reclamos@sedeco.gov.py.

Así también la Senatur tiene habilitado el correo sugerencias@senatur.gov.py y su línea telefónica (021) 441-530, interno 169 al 170, para denuncias o reclamos de este tipo.