Luego de la prolongada exposición de Quintana, quien expuso básicamente que se someterá al proceso pero que no está seguro de la garantía que le pueda ofrecer el sistema judicial de nuestro país, varios legisladores salieron en su defensa.

Antes de desarrollar las alocuciones de los colegas de Quintana vale la pena recordar lo dicho por Mario Abdo Benítez, presidente de la República: “Caiga quien caiga. Nadie es intocable. Desde el presidente de la República para abajo. Que se le investigue desde el presidente de la República hasta abajo. Nadie es intocable en la lucha contra el crimen organizado”.

Teniendo en cuenta lo dicho por el jefe de Estado debería ser normal para los diputados desaforar o retirar la investidura a un colega que tiene vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, los legisladores actuaron en consecuencia defendiendo a su colega y lanzando advertencias a la justicia.

La primera fue la líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez, mencionó que el acta de imputación no cuenta con la descripción de los hechos y que incluso analizaron la misma con un abogado y llegaron a la conclusión que es “temeraria”.

Alabó la actitud que tomó Ulises Quintana para esclarecer el caso, refiriéndose al pedido de su propio desafuero para someterse al proceso, pero expresó su desconfianza con el funcionamiento de la justicia. Finalmente, expresó que la imputación en su contra es “exagerada e injustificada”.

Por su parte, Roberto González Segovia también de Añetete, indicó que luego de escuchar la exposición de su colega escuchó a un “ciudadano atemorizado” y que llegó a un poder del estado a expresar que siente temor. Utilizando parte de sus frases, el legislador dijo que Quintana tiene dudas de la objetividad de la investigación.

Instó al juez Rubén Ayala Brun garantice el debido proceso ya que Ulises, sin fueros, es un ciudadano cualquiera y que no se lo trate a un político a quien necesariamente haya que condenar. “Hoy es Ulises, mañana puede ser cualquiera”, espetó el legislador.

Por otro lado, el diputado Édgar Acosta (PLRA) evitó referirse al caso específico de Quintana pero sí hizo alusión al caso Curuguaty, en el que fueron condenados 11 campesinos en el 2017 cuyas sentencias fueron revisadas y levantadas durante este año. Expresó que si la Fiscalía actuó de mala forma sosteniendo la imputación y la condena de los labriegos y si finalmente la máxima instancia judicial encontró inconsistencias, el diputado Quintana podría correr la misma suerte.

Además, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA) expresó que no se cree facultado para ajusticiarlo e instó a la justicia a interpretar de forma jurídica y no política el caso. Dijo que conoce casos de fiscales que se promocionan a partir de hechos como este, haciendo un show de sus actuaciones para alcanzar repercusión mediática.

“¿Qué tal si estamos destruyendo la vida de una persona inocente? aclaro que no voy a defender al colega Ulises Quintana… yo me pregunto acá hoy a todos ¿quién le devuelve a este tipo su honorabilidad? yo sé que muchos se callan porque tienen miedo a opinar. Muchos se callan porque hoy día está prohibido pensar diferente en este país, porque si opinas diferente te van a incinerar. Hoy el ciudadano pide su desafuero, pero pide su desafuero con mucho temor. He visto en sus ojos el miedo. Estuvo mirando temblorosamente. No le estoy defendiendo, he visto en sus ojos el terror y el miedo. Porque no confía en la justicia”, manifestó.