En el círculo gubernamental, el decreto 432 que nombró a Carlos Arregui como “Asesor en Transparencia e Integridad” (con rango y prerrogativas de Ministro) concuerdan en silencio con las críticas que se disparan contra la medida.

Coinciden que el fondo de la cuestión es tapar “el error” que permitió a amigos de la titular de Petropar, Patricia Samudio y la Primera Dama Silvana López Moreira de Abdo (Conrado Hoeckle, asesor ad honoren de la Presidencia, entre otros) ganar US$ 1 millón en 48 horas, por compra venta de combustible con precio privilegiado por un lado.

Y el otro “error” que constituyó el depositar (contra el mandato de la ley) US$ 20 millones de la petrolera estatal, en el banco privado GNB PGY, entidad a la que el esposo de Samudio, José Costa Perdomo, adeuda 2.000 millones de guaraníes. Esa cantidad de dinero en moneda estadounidense debía ser depositado en el Banco Nacional de Fomento, por mandato de la legislación que regula los depósitos de entes estatales.

Las denuncias documentadas de estas maniobras dolosas, hechas por el Grupo Nación, obligó al Presidente de la República a realizar algún gesto para investigar el asunto.

Y para cumplir esa “misión”, el nombramiento de Arregui (del partido -más férreamente anticolorado- de Desirée Masi), en la intimidad oficialista, no es casual.

El jefe del Ejecutivo y Masi, admitieron en reiteradas ocasiones la amistad que los une, a pesar de las diferencias políticas.

Menos aún sorprendió la designación de la abogada Mónica Seifart como integrante del grupo de “Transparencia e Integridad”. Además de asesora jurídica de la Presidencia, ésta conforma el selecto grupo de amigas íntimas de la Primera Dama, círculo que (¿lidera?) tiene a Patricia Samudio como una de las principales referentes.

La auditoría de la gestión de Samudio, a escasos dos meses de tomada la titularidad de Petropar, no tiene otra lectura: Abdo Benitez admite explícitamente que los argumentos de la amiga personal de la Primera Dama no son sustentables. Y que echarla “en seco” implicaría expresar su propio fracaso, al nombrar frente a la petrolera estatal a alguien que, por ignorancia o corrupción, no está en condiciones de seguir en el cargo.

Mientras tanto el superministro de “Transparencia e Integridad”, el opositor Carlos Arregui, tendrá la difícil misión de maquillar la operación que hizo ganar US$ 1 millón en 48 horas a los amigos de Silvana. Y más grave que eso: ¿Cuánto dinero generará los US$ 20 millones depositados ilegalmente en un banco privado? ¿Y quienes iban a beneficiarse con los intereses que surgían del millonario depósito?

Mientras en el Palacio de Gobierno se anuncia un inminente terremoto, que tiene como epicentro el “caso Petropar”, el Presidente Mario Abdo Benitez salió a buscar balones de oxígeno en el campo opositor. Primero nombró a Arregui como superministro. Y luego visitó al titular del PLRA, Efraín Alegre, en la propia sede partidaria azul, ¿Lo hizo evaluando ya los ‘heridos y contusos’ que generará la crisis de credibilidad que saltó con la petrolera estatal?