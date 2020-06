"Además de todo lo que significa la presión de quedarse en casa, convertir la casa en colegio virtual representa una presión".

Así se expresó Espínola en una charla sostenida con Radio La Unión. El líder sindical manifestó que "acordamos por unanimidad que el receso escolar se de sin las tareas".

"No estamos en un tiempo normal. El desarrollo en esta primera fase fue bastante dificultoso", indicó y reposó el fundamento en las múltiples quejas de los padres.

Lamentó que la aplicación de las tecnologías se de en un contexto sanitario desfavorable, ya que la premura de tiempo incidió en constantes tropiezos en la aplicación de las herramientas virtuales.

"Hay muchos problemas. A lo mejor hay saldo para cargar internet pero tal vez no haya conectividad y ese es uno de los problemas", mencionó Espínola.

Insistió en que "es grave la situación". "No salen del sistema pero no se es parte del proceso", criticó en relación a que estar en cursos online no representa un proceso efectivo.

"El proceso genera un estrés. El Ministerio de Educación no desarrolló los programas previstos en el proyecto de incorporación de tecnologías", dijo.

Mencionó que la cartera estatal "tuvo los recursos y no los invirtió" y que la presión psicológica es mayor para el educando, es decir para los padres.

"También lo es para el educador que remite de acuerdo a su registro tareas a 50 ó 40 alumnos y en el retorno tiene ocho o diez. Con esta virtualidad y sin conexión e interacción no se puede llevar a cabo el proceso", señaló, considerando que eso acarrea atraso.