El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, quien finaliza su mandato la próxima semana, señaló que después de la comunicación que recibió el Senado sobre los tres candidatos de la Corte Suprema de Justicia el documento queda ahora en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá convocar a una audiencia a los ternados.

No obstante, la propuesta ya fue motivo de comentarios y análisis entre los legisladores. “Estamos conversando, no los 25 pero por lo menos 8 de Añetete ya iniciamos el debate”, reconoció Ovelar.

Señaló que Carolina Llanes goza de una muy buena imagen pues hubo comentarios bastante favorables, sin embargo, no hay una decisión tomada, aunque el único que ya asumió una posición es Juan Carlos Galaverna, pero Ovelar no quiso revelar el voto.

El senador Paraguayo Cubas volvió a hacer el papel de periodista y esta vez preguntó a Ovelar si considera que el ministro de Hacienda, Benigno López debería renunciar, ante la supuesta sobresaturación de tubos de anestesia por tres millones de dólares.

Al respecto contestó es esa es una presunción de un trabajo de investigación, pero que mientras no existan pruebas fehacientes, no tendría que dejar el cargo. “En la misma línea de lo argumentado por el presidente, si se demuestra que hay irregularidades, no importa que sea el hermano del presidente, tendría que irse”, expresó.

A OVELAR LE INTERESA PRESIDIR LA ANR

En cuanto al candidato que Ovelar apoyaría para la Presidencia de la Junta de Gobierno, afirmó que votaría por él mismo si tuviera los recursos necesarios para impulsar una campaña.

“Yo por mi propia cuenta no tengo los recursos para ser presiente, es diferente si Añetete dice lo elegimos a Beto Ovelar y lo apoyamos, ahí sería distinto”, declaró el senador y consideró que el candidato de Honor Colorado será Enrique Riera.