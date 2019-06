La denunciante confirmó a Hoy Digital que el monto a abonar de manera mensual es 1 millón de guaraníes, cifra que el mismo Salyn Buzarquis fijó durante las negociaciones en la justicia, pero que ahora no cumple, pese a que hasta habilitó una cuenta para realizar el depósito. “Es una cuestión de él (por qué no paga), pero mientras tanto la niña necesita sus cuidados”, afirmó.

“Entiendo que pueda tener sus deudas, pero para cualquier padre es prioridad su hija. Él le conoce a su hija, no hay mal relacionamiento, es más me gustaría que sea mayor y espero que no se mezclen las cosas, que la denuncia no sea excusa para que no vea a su hija”, comentó Regina Ríos sobre el legislador que asumió su paternidad de la pequeña que ahora tiene cuatro años de edad.

A su vez, el abogado Pedro Saguier, quien representa a Ríos, comentó a radio Ñanduti que la madre presentó una denuncia penal por este incumplimiento y que para poder procesar al legislador, necesariamente debe ser despojado de sus fueros.

Recordó que el caso comenzó años atrás cuando en primer lugar se llevó a cabo un juicio de filiación en el que Buzarquis aceptó ser el padre de la menor y que en el mismo salió una sentencia definitiva donde se estableció el monto de la pensión alimentaria.

“El Juzgado de la Niñez por sentencia establece un monto en virtud a una oferta que él hace como padre una vez asumida la paternidad, al principio se cumplió, pero ahora no pasa la pensión. La madre tuvo unas conversaciones previas con los abogados de él pero no logró arribar en un acuerdo por la mora de esos meses que debe”, dijo el letrado.

Según La Nación, desde el acuerdo firmado entre las partes en el 2017 pasaron 29 meses y con el monto estipulado, de un millón de guaraníes, la prestación debería ser de 29 millones. El senador depositó 10 millones millones de guaraníes en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF), quedando la deuda en 19 millones de guaraníes.

El senador Enrique Salyn tiene a más de una docena de sus familiares directos dentro de la función pública. Esta carga cuesta anualmente al Estado unos G. 2.600 millones.

Los operadores políticos de los Buzarquis facturan mensualmente a las arcas fiscales un total de G.118 millones, monto que si se observa desde una perspectiva anual, trepa hasta los G. 1.542 millones. Sumando todo, entre familiares y seguidores, el clan cuesta más de 4.000 millones de guaraníes de forma anual al Estado.