A criterio del doctor Marcos Köhn Gallardo, uno de los integrantes de la terna para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, no debería primar lo político a la hora de hacer la selección sino más bien la independencia y trayectoria de los candidatos.

Una de las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura para cubrir la vacancia del ministro Miguel Óscar Bajac en la Corte Suprema de Justicia está integrada por Eugenio Jiménez Rolón, Marcos Köhn Gallardo y Rubén Darío Romero.

Uno de los nombres que suena con fuerza en el entorno del Senado es el de Eugenio Jiménez Rolón, atendiendo a su destacada labor y trayectoria en el ámbito del derecho, aunque también se llegó a mencionar su supuesto parentesco con la primera dama, Silvana López Moreira, hecho que le brindaría cierta “preferencia” por sobre los demás candidatos.

Al ser consultado sobre este tema, el doctor Köhn Gallardo manifestó a la 970 AM que mientras no exista una constancia expresa que confirme tal presunción prefiere no emitir ningún tipo de opinión al respecto.

“Todas las personas que cumplen con el criterio de idoneidad, más allá del parentesco, tienen derecho a seguir en carrera”, afirmó al tiempo de exigir que el criterio político no prime en la selección de los dos candidatos finales.

Al referirse sobre la figura de Jiménez Rolón, el abogado lo definió como “una persona honorable”, resaltando así sus cualidades y su reputación.

Köhn Gallardo aseguró que la sociedad hoy día exige idoneidad en los candidatos que sean seleccionados para la máxima instancia judicial, por ello instó a los senadores a que puedan votar “por la independencia y la trayectoria”.