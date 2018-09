Con 75 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado Ulises Quintana

Quintana argumentó los motivos por los cuales solicitó su desafuero este miércoles en la Cámara de Diputados. Sostuvo que se pone a disposición porque no tiene nada que esconder. “Yo soy Ulises Quintana. Lo que ven es lo que soy. No tengo nada que ocultar. Soy un hombre trabajador, honesto y siempre con la frente en alto. Lo que ven es respetado aquí y puede ser que esté en Tacumbú. A lo mejor no van a limpiar mi nombre después de esto”, indicó.

Dijo además que demostrará que no es ningún delincuente y que jamás tuvo conexiones con el narcotráfico. Dijo que es abogado, que ejerce su profesión y que en los medios de comunicación se expone la postura de un Ministerio Público que actúa con “parcialidad manifiesta” y con “intenciones oscuras”.

“Acá no se trata de narcotráfico. Hay un tema extra penal y extra procesal. No sé con qué intenciones. No tengo garantías”, dijo el legislador.

Indicó que pide que no se lo blinde y que solo solicita que le otorguen sus derechos y que se pueda defender como cualquier ciudadano para que no se le atribuyan hechos desmedidos por un “Ministerio Público delirante”.

“¿Qué hay detrás de esto? ¿qué busca realmente? no tengo ninguna garantía. Quiero que sepan que yo no pido que me apañen en nada, no pido que oculten cosas, no pido que me blinden, yo solo pido que me otorguen mis legítimos y que me pueda defender como cualquier ciudadano de la República”, indicó.

Quintana se quebró brevemente al hablar de su hijo ya que, según dijo, por él se encuentra poniéndose a disposición. Lanzó un mensaje a los miembros de la prensa que interpretan a su manera “magnificando muchas cuestiones que están en la carpeta fiscal”. Solicitó a los medios imparcialidad y objetividad y que va a demostrar durante del proceso que no existen pruebas con las que se lo pueda acusar de narcotráfico.

“Lo único que le pido es que me den esas garantías constitucionales. Que me pueda defender. Que la Fiscalía sea objetiva en sus apreciaciones y requerimientos. No necesito blindaje. Estoy aquí a disposición de todos ustedes, de los medios de prensa y, como decía una frase, es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Soy inocente y lo voy a demostrar con el debido proceso. A los efectos de esto vine aquí y me puse a disposición de ustedes. Para que me investiguen y la verdad salga. Se va a demostrar que Ulises Quintana no es ningun narcotraficante”, expresó el legislador para posteriormente pedir su desafuero, en base al requerimiento del juez penal Rubén Ayala Brun.

Luego de la alocución de Quintana, otros legisladores hicieron uso de la palabra y finalmente se procedió a la votación que terminó por desaforar a Quintana.