Vanesa, madre del bebé de tan solo 1 año y cuatro meses que fue sedado por la joven Francisca Noemi Vera (19), manifestó a la 730 AM que no la contrató a través de las redes sociales, sino que estuvo un año trabajando con una familiar y que luego pasó a cuidar a su hijo hace más de un año, por lo que “era alguien de suma confianza”.

Manifestó que nunca se imaginó que la misma iba a dar a su bebé Neuryl (nombre comercial de la droga clonazepam que sirve para tratar la ansiedad), porque el medicamento estaba en el cajón de la pieza de su madre. “Ella se tomó el atrevimiento de entrar para sacar el medicamento y darle, solo ella sabrá cuántas gotas le dio”, indicó.

El caso ocurrió el pasado jueves, cuando la mujer encontró a su pequeño en un estado llamativo, con la mirada perdida y apunto de desmayarse. Luego ya comenzó a vomitar. “Gracias a que vomitó se salvó de un paro o infarto, eso nos dijeron los doctores”, añadió.

En todo momento la niñera evitó contar lo que en realidad ocurrió y aseguró a la mamá que únicamente había suministrado Perebron Infantil. “Cuando estábamos en Urgencias la niñera me pedía perdón pero no me decía lo que pasó”, acotó. Recién ayer lunes reconoció ante la prensa que dio clonazepam al bebé.

Venesa contó que si bien no está segura de que haya sido el caso, justamente la niñera se casaba el sábado, por lo que existe la sospecha de que necesitaba tiempo para ultimar los detalles de su boda.

El bebé ahora ya recibió el alta y se encuentra en su casa.

ESTABA CHINCHUDO

La Policía detuvo este lunes a Francisca Noemi Vera, de 19 años, quien fue la que dio la mezcla a la criatura.

“Yo le di solo un poquitito, no sabía que era para dormir”, dijo la mujer al canal La Tele, poco después de ser aprehendida.

“Estaba muy chinchudo y no paraba de llorar”, señaló Noemí Vera a policías que lo interrogaron sobre lo que motivó su acción.