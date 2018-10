Desde el momento en que una trabajadora conoce su estado de gravidez está amparada por la Ley Nº5508/15 De Protección de la Maternidad y la Lactancia Materna y no puede ser despedida de su puesto laboral hasta un año después del nacimiento del hijo o de la hija y en caso que reciba una notificación laboral esta es nula, debe permanecer en su cargo ser repuesta.

En caso que una mujer sea afectada por el incumplimiento de la ley de maternidad ya sea por despido en estado de gravidez, en periodo de maternidad, durante la lactancia, no inclusión en IPS, cobro de subsidio o la alteración de las condiciones de trabajo como la disminución salarial o cambio de puesto sin estar de acuerdo, puede ser asesorada y guiada por el Ministerio de Trabajo donde puede acudir para la resolución, explicó la abogada Jessica Espínola, jefa de Asuntos Laborales del Ministerio del Trabajo.

Según los registros, hasta setiembre dieron 1314 asesoramientos sobre la ley de maternidad y atendieron 240 denuncias de infracción que fueron llevadas a mediación y aquellos casos que no son solucionados cada viernes son remitidos a la Dirección de Inspección y Fiscalización que al constatar la persistencia procede a derivar a la Asesoría Jurídica para la aplicación de la multa de 100 jornales mínimos equivalente a G. 8.125.200 por cada trabajadora afectada y en caso de reincidencia la empresa debe pagar 150 jornales mínimos, más de 12 millones de guaraníes.

Alrededor de 20 denuncias de incumplimientos de la ley son registrados desde inicios de año con relación a la legislación vigente desde el año 2015. “Independientemente del asesoramiento que reciba la trabajadora, le indicamos los pasos a seguir, por ejemplo si la patronal no se presenta a la mediación o no le ofrece una solución se el ofrece la posibilidad de contar con una defensa pública, agotar las instancias administrativas conforme a los reclamos presentados y luego ya iniciar las acciones judiciales correspondientes”, explicó Espínola.

Ante la vulneración de sus derechos como trabajadora, la mujer puede acudir aunque no cuente con papeles o documentos firmados que crea que la vinculen con la empresa, de todas formas será asesorada en la institución, aclaró Espínola.

“Si no cuenta con documentos por alguna condición laboral irregular con más razón tiene que acercarse, vamos a asesorarla y guiarla. Hay casos en los que muchas facturan y tienen una relación de dependencia, es una simulación, detectamos y le tomamos la denuncia, no tiene que preocuparse por esas cuestiones, porque la legislación protege a la trabajadora solo basta su manifestación sobre un incumplimiento y el empleador es quien debe presentar las pruebas, ella no tiene nada que temer”, afirmó.

La profesional indicó que cuando una trabajadora se presenta para ser asesorada no se tramite la liquidación por despido porque es nulo por ley desde el momento en que el embarazo está en curso y lo que corresponde es que sea reintegrada en las mismas condiciones laborales.

“El espíritu de la ley no es que se pague una liquidación, es garantizarle una estabilidad, que cuente con un trabajo, seguro social y salario en esa etapa tan importante en su vida”, agregó.

Aclaró que las condiciones en las que el embarazo es comunicado tampoco son determinantes ya que el empleador no puede alegar desconocimiento del estado de la trabajadora que lo puede comunicar por escrito, en el mejor de los casos.

“La justicia acompaña este criterio y están ordenando todas las reposiciones que salen a favor de la trabajadora y no hay casos negativos de los que fueron asesorados”, señaló e instó a las mujeres que se encuentran en una situación de incumplimiento que busquen apoyo legal porque la ley las ampara en todo sentido.

Lactancia protegida

Una vez que la trabajadora retorna de su permiso de maternidad tiene el de lactancia que contempla 90 minutos diarios para alimentar a su bebé hasta los siete meses de su nacimiento.

“Si ella viene y denuncia que la empresa no está otorgando ese permiso, primero asesoramos a la empresa y si persiste en la infracción tomamos la denuncia para la mediación y sigue el proceso porque intentamos siempre agotar las instancias y si solo fue un error por ignorancia, y si no ya corre la denuncia”, explicó.

Para buscar asesoramiento, las afectadas pueden recurrir a las oficinas del Ministerio del Trabajo en Herrera esquina Paraguarí de Asunción de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas en forma presencial o enviar un correo con sus consulta a mujertrabajadora@mtess.gov.py o llamar al 021 490930 en el mismo horario de atención.