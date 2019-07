Horacio Galeano Perrone indicó a la 970 AM que el pacto secreto tuvo sus consecuencias con la renuncia del excanciller, Luis Castiglioni, el exembajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, el expresidente de la ANDE, Alcides Jiménez, y el exdirector de Itaipú, José Alberto Alderete.

“Esta es la crisis más importante y profunda que tiene Marito Abdo y puede repetirse en otros ámbitos si no tiene una hoja de ruta. Marito tiene que dar una respuesta concreta, tiene que poner gente confiable y tiene que saber quitar a las personas para dar respuestas”, indicó.

El especialista preguntó por qué se hizo todo entre cuatro paredes y en absoluto secretismo si es que el pacto era en realidad beneficioso para nuestro país, tal como alegan las autoridades.

A su criterio, ahora el Gobierno debe enfocarse a elegir a los mejores profesionales para negociar de vuelta con el Brasil, ya que a su parecer será muy difícil que el vecino país acepte cancelar el acuerdo firmado entre ambas partes a nivel de diplomacia.

“Los negociadores deben ser de primer nivel para rever. No va a ser fácil con Brasil, porque los brasileños son muy dogmáticos. Nunca fue fácil con los brasileños y ahora tampoco lo será. Si Paraguay no tiene negociadores de primera, no creo que Brasil recule porque no improvisa nada y Jair Bolsonaro no es un estadista, sino que es un militar que fue subiendo y subiendo”, puntualizó.