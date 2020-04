El exministro de Hacienda, Santiago Peña, lamentó que los senadores no comprendan la situación actual y no hayan tratado ayer el proyecto de ley que elimina varios privilegios en la función pública, como los gastos innecesarios y contrataciones de parientes.

El exministro de Hacienda, Santiago Peña, lamentó profundamente que algunos senadores no comprendan el tiempo y las realidades que vive el Paraguay. “Estamos en una profunda crisis (la peor de nuestra historia) de la cual no sabemos cuándo nos vamos a recuperar”, tuiteó.

El economista recordó que el lunes todos se entusiasmaron con el anuncio del Gobierno sobre el inicio de una reforma del estado que nos permita salir fortalecidos de esta crisis.

El lunes nos entusiasmamos con el anuncio del gobierno sobre el inicio de una reforma del estado que nos permita salir fortalecidos de esta crisis. Con @AllianaPedro y @sergiogodoyc salimos a apoyar pidiendo que se hagan reformas profundas y no simples medidas transitorias. — Santiago Peña (@SantiPenap) April 2, 2020

“Con Pedro Alliana y Sergio Godoy salimos a apoyar pidiendo que se hagan reformas profundas y no simples medidas transitorias. El martes el vicepresidente de la República convocó a todos los sectores políticos a debatir sobre la reforma del estado y donde todos los sectores políticos dijeron estar a favor”, dijo.

Sin embargo, al día siguiente, cuando se debían plasmar las palabras en hechos, algunos abandonaron la sesión para que no se discuta el proyecto de Sergio Godoy que limita algunos de los privilegios que ya no son tolerables. “Necesitamos hechos y no palabras”, insistió.

Durante la jornada del miércoles, el senador Sergio Godoy solicitó que el pleno se constituya en Comisión para abordar el proyecto de Ley “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.

Sin embargo, los senadores del Frente Guasu y Añetete decidieron abandonar la sesión y la misma quedó sin quórum.