Este martes, el periodista de investigación, “Juanki” Lezcano, denunció en el medio en que trabaja (ABC Color) que recibió el importe de G. 22.000.0000 para parar con unas publicaciones referente a la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para el contrato del nuevo sistema de seguridad del hospital.

Lezcano manifestó que el día de ayer fue convocado a una “llamativa” reunión, en donde participó la consultora de comunicación María Luz Peña, Óscar Chamorro, responsable de la firma Security Service Tecnology (SST) y el senador liberal Dionisio Amarilla.

La consultora María Luz Peña, en contacto con la 780 AM indicó que su empresa realiza trabajos de consultoría y comunicación institucional, siendo la firma SST uno de sus clientes.

Además, aseguró que el periodista Lezcano trabaja de forma independiente para ella. “Yo trabajo con Juanki independientemente en guiones o cuando tengo alguna investigación periodística que hacer. Tengo muy buena relación con él”, dijo María Luz.

“Yo siempre le cito a Juanki, todos los días habló con él. Entonces, aproveché para que le conozca a Chamorro y el senador Amarilla. Ellos le querían explicar que era una empresa seria y que las publicaciones le estaban afectando”, agregó en referencia a la reunión mantenida el día de ayer.

Sostuvo además que en ningún momento le realizaron al periodista un planteamiento de dinero, de ninguna índole. “Nadie le quiso sobornar en ningún momento”, refirió.

LA VERSIÓN DEL SENADOR

El senador Dionisio Amarilla comentó que tanto María Luz Peña, como también Óscar Chamorro, son muy amigos suyos y quería que se conozcan para que puedan trabajar juntos. En ese sentido, lo acompañó a la reunión al responsable de la empresa de seguridad y en un momento dado, apareció el periodista Lezcano.

“Es una historia inventada por Juanki, de película”, dijo Amarilla sobre las acusaciones del periodista en su contra.

“Hoy me quieren involucrar en un aparente caso de soborno. María Luz aclaró que le suele contratar a Juanki para hacer guiones y tengo entendido que le entregó un sobre con sus honorarios”, apuntó el parlamentario.

“Mi presencia era exclusivamente de tener amistoso. Me fui a presentarle a María Luz a una persona honesta y trabajadora. Frente a mí nadie habló de eso (supuesto soborno)”, subrayó.

Amarilla señaló además, que tiene conocimiento de que el funcionario de ABC Color opera políticamente en su rol de periodista en su contra. “Muchas veces difamó a mi esposa y a mí. Ganas de meterle una trompada cuando le vi, no me faltaban. Ahora que veo todo esto, me arrepiento de no haberlo hecho”, concluyó el senador liberal.

LICITACIÓN SUSPENDIDA

Armando Rodríguez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció que el presidente Mario Abdo Benítez ordenó que se suspenda el proceso de licitación de 42.000 millones de guaraníes para la contratación de servicios de seguridad.

El presidente de la previsional mencionó que recién habían adjudicado a la firma Security Service Tecnology pero que no comunicaron aún a Contrataciones Públicas para su revisión y por lo tanto todavía no se firmó el contrato con la empresa.