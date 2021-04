De 200 personas agendadas solo 83 se presentaron en el Hospital de Barrio Obrero para recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. La misma situación ocurrió en el Hospital San Pablo, donde de 300 solo fueron 170. Atribuyen que se debe a que el mensaje de texto no llega a tiempo, no se comprende el agendamiento, entre otros factores.

Solo 83 personas de las 200 agendadas en total en el Hospital de Barrio Obrero fueron a recibir ayer la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, así lo confirmó la directora del centro asistencial, la Dra. Norma Velázquez a radio la Unión 800 AM.

“Fue una lástima. No entendemos qué ocurrió porque las personas tenían que llegar hasta el club Fomento que es donde está nuestro puesto vacunatorio, pero lastimosamente solo llegó esa cantidad”, expresó.

La profesional dedujo que la situación se generó debido a que muchas personas no comprenden lo que significa el agendamiento, ya que cuando era solo con registro tuvieron una avalancha de personas.

“Ahora que es con agendamiento con día, lugar y hora para evitar la aglomeración y controlar todo, no vienen. Yo creo que no están entendiendo”, lamentó.

Señaló que para esta jornada tenían prevista la vacunación de 200 personas y también prevé la misma situación de ayer, ya que el movimiento de los agendados que llegan al lugar para inmunizarse es prácticamente igual que al día anterior.

El mismo escenario se presentó en el Hospital San Pablo. El Dr. Vicente Acuña precisó que de las 300 personas agendadas, solo se presentaron.

“Se tiene que ver cuál es el problema real por el cual no se alcanza el número. Quizás por el mensaje que no llega, problema de traslado, personas que no quieren vacunarse u otros factores”, explicó.

Finalmente, ambos directores mencionaron que las personas que no recibieron la primera dosis, deberán ser reprogramadas.