En la ciudad de Limpio, específicamente en la zona de Piquete Cué, comenzó el espectáculo natural que regalan los lirios gigantes, más conocido como “Yacaré yrupẽ”, en las aguas del río Paraguay. Y al margen de esto, la señora que aparece en memes desde el 2018 por llevarse la planta acuática en peligro de extinción ya recurrió a la justicia para que se prohíba usar su imagen. Contó que hasta intentó suicidarse por la vergüenza y aclaró que no es una ladrona.

Eleno León, de la Asociación de Pescadores, comentó a ABC TV que hace 15 días comenzó a reflotar el famoso yacaré yrupẽ en la laguna Santa Librada, cerca del Peñón, zona de Piquete Cué de la ciudad de Limpio.

“Invitamos a la ciudadanía que vengan a observar y admirar esto, tomando todas las medidas de cuidado, pero pedimos que no venga a tocar”, solicitó el pescador.

#PiqueteCué Yacaré yrupe empieza a aparecer



“Hace 15 días salió el yacaré yrupe. Pedimos a la gente que no venga a tocar. Invitamos a que vengan a observar tomando todas las medidas de cuidado”#MóvilABC - @luislopezneryh



https://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/CSTgayZUIH — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) January 20, 2021

Vale recordar que en el 2018, cuando las aguas del río en esa zona estaban completamente invadidas por el yrupẽ, los visitantes destruyeron las hojas para llevárselas como recuerdos o para utilizarlas como remedio natural.

Señora del Jacaré Yrupẽ intentó suicidarse tras memes

Incluso se hicieron memes de las personas que salían con las plantas acuáticas, siendo una de ellas la señora Teresa Dejesús Galván (50), de Isla Bogado, Luque, cuya imagen sonriente debajo de un gran “yrupẽ” recorrió las redes sociales.

En conversación con radio Urbana, la ciudadana afirmó que tras la viralización de su imagen, se vio muy afectada porque la sindicaban de ladrona. Llegó al punto de intentar suicidarse por la vergüenza y tuvo que seguir tratamiento psicológico.

“Hay gente que me llama ladrona y yo no robé nada. Yo soy una persona honesta que hasta ahora sigue trabajando. Ya hice una denuncia en la Fiscalía, yo casi me suicidé”, comentó al momento de resaltar que decidió recurrir a la justicia para evitar que sigan difundiendo su imagen como meme.

Respecto al motivo por el cual se llevó la planta, la mujer argumentó que esta sirve como remedio y la llevó para que su madre pueda utilizarla. “Se iba a descomponer todo ahí. Lo volvería a hacer, es por la salud de mi mamá”, puntualizó.