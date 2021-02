Agotados, lidiando con la infraestructura precaria, la falta de medicamentos, con la salud mental de pacientes, familiares de estos y ahora de los propios colegas debido a que muchos ya murieron, otros siguen graves en terapia y ya se registran casos de reinfectados en los servicios: así se encuentran en la primera línea sirviendo en terapia intensiva los médicos y enfermeras de los hospitales de contingencia del sector público.

Y sumado a este panorama, no hay visos de contar con la vacuna pronto para al menos estar inmunizados y con menos riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad o requerir cuidados intensivos.

“Está duro el tema en el INERAM, estamos en una meseta que está durando seis a siete meses y es increíblemente agotador tanto física como mentalmente”, afirmó el Doctor Carlos Morínigo, neumólogo del INERAM.

Luego de casi un año de epidemia, se suma el inicio de clases y el impacto podrá verse en dos o tres semanas más, adelantó en contacto con radio UNO.

“Tanto médicos como enfermeras que estuvieron ya con la enfermedad en setiembre u octubre se están reinfectando, hay colegas que están graves en terapia intensiva y esto está causando mucho daño mental y encima alrededor se están vacunando los colegas y nosotros ni fecha tenemos. Esto desmoraliza y digo con el corazón en la mano que estamos desesperados, queremos sobrevivir y que nuestras familias sobrevivan”, afirmó.

Para Morínigo el panorama se torna “terrorífico” y afirmó que la gestión en salud está aplazada. “No tienen ya argumentos, dicen que vendrán poco, que no hay aerolíneas y dirán que hay mal tiempo. Ya no sorprende nada. Necesitamos acción, todos los médicos y enfermeras han puesto de su parte y lo único que queríamos es que nuestro ministro nos diga que ya tienen las vacunas para nosotros”, señaló.

Consideró “lamentable” la gestión del Mecanismo COVAX que no provee las vacunas a Paraguay. “Este Roberto Escoto de la OMS por poco no tiró bombas queriendo tranquiliza las cosas diciendo que al final ya se aprobó la vacuna y que Paraguay es prioridad. No sé a quién más le quieren joder”, agregó.

Morínigo cuestionó cómo es posible que el personal de primera línea sigue sin estar vacunado, cómo no se previó otra estrategia para asegurar la inmunización en forma paralela. “Si estábamos vacunados por lo menos ya íbamos a estar para aguantar el embate constante. Nos sentimos abandonados, que nos están tomando el pelo todos los días, siempre con la misma perorata, tuvieron seis meses para organizarse. Ya no le joden más a nadie, estamos hartos”, manifestó.

El profesional calificó al gobierno de “totalmente ineficaz y con falta de gestión” para contar con las vacunas por medios propios e iniciar ya nomás la campaña de vacunación.

“Para tener la eficacia total de las vacunas necesitás las dos dosis y se demostró que la primera dosis da una inmunidad del 50 por ciento y la segunda dosis debe aplicarse recién a las 6 u 8 semanas o sea, el tiempo entre una y otra es de dos meses y eso tendremos recién en junio si es que empiezan a aplicar ahora”, explicó.