Al salir de su declaración testifical ante la Fiscalía, el Padre José María Velazco, cura párroco de Capiatá, habló con el canal Gen tras la polémica generada luego de la masiva concurrencia de fieles durante el Domingo de Ramos.

“La gente vino, se le bendijo las palmas y se fue. Cada uno agenda su fe, yo no puedo agendar la fe de nadie”, dijo sobre si se hizo algún agendamiento para asistir al encuentro religioso. Respecto al protocolo, el sacerdote aseguró que todos deben utilizar el tapabocas y mantener el distanciamiento físico.

Sobre las críticas recibidas dijo que está acostumbrado a que aquellos que no trabajan para el pueblo se pasen cuestionando.

"El programa de Semana Santa que la Iglesia pone vamos a respetarlo. ¿Cómo las celebraciones se van a realizar sin presencia? Se realizará de manera presencial. No creo en lo virtual. El que quiere venir, viene; el que no quiere, no viene; punto. Cada uno es consciente de su fe. Con la fe no se juega”, puntualizó.

Según su abogado, el religioso solamente informó hoy a la Fiscalía de lo ocurrido y aseguró que no se violó la cuarentena sanitaria, al permitirse la realización de las misas con un número limitado de feligreses.

Una multitud de personas se congregó en la mañana del domingo en la parroquia Virgen de la Candelaria de la ciudad de Capiatá para participar de la tradicional bendición de palmas del Domingo de Ramos.

Si bien la actividad se desarrolló al aire libre en el sector del patio de la parroquia, se pudo evidenciar que no se respetó el distanciamiento sugerido de 2 metros entre personas, tal y como recomiendan los profesionales de la salud para evitar contagios de COVID-19.