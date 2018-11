El presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, explicó que la batería de impuestos que se pretende aumentar no solo afecta a la soja, sino también al trigo y al maíz.

“Tenemos que entender que toda reforma impositiva que funcionó fue producto de un acuerdo entre los diferentes actores, una reforma caída en paracaídas o impuesto parche, sacado de la galera para hacer magia y encandilar al público tiene un daño enorme a la economía”, dijo Cristaldo en entrevista con la 970 AM.

Aclaró que el gremio no rechaza la discusión, sino precisamente la intención de que se aprueben los proyectos sin antes haber debatido entre todos los sectores.

Recordó que existen cuatro dictámenes en contra y que con el nuevo parlamento hay muchos legisladores que ni siquiera leyeron el planteamiento, por lo que no podría resolverse todo en una semana.

“Cuando hacés un impuesto para castigar a alguien no va a funcionar y no vas a poder aplicar”, afirmó el titular de la UGP y señaló que cuando los esfuerzos son compartidos y todos cooperan para el desarrollo del país, no hay problemas.