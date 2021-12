Un mínimo de 41 votos necesitará el pleno de la Cámara Baja, para aprobar el pedido de intervención de la Gobernación de Central, específicamente de la administración de Hugo Javier en el periodo pandémico.

La comisión especial de Diputados que estudió la solicitud impulsada por concejales departamentales, emitió un dictamen a favor y otro en contra, luego de escuchar a Hugo Javier, a los ediles acusadores y después de recorrer las obras calificadas como fantasmas.

Esta mañana será la última sesión ordinaria del año, tomando en cuenta que el próximo martes 21 de diciembre inicia el receso parlamentario, que se extiende hasta el 1 de marzo.

Como primer punto del orden del día figura el estudio de la intervención, cuya aprobación no será posible si solamente de la oposición dependiera, ya que reunirían apenas 37 votos de los 41 necesarios, por lo tanto, requerirán de cuatro legisladores colorados.

El gobernador y otras 14 personas más entre funcionarios y ex funcionarios de Central están procesados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Arce y Luis Said, por la supuesta malversación de Fondos COVID transferidos a la Gobernación durante la pandemia.