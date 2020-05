Las madres deportistas forman parte del deporte nacional en la Secretaria Nacional de Deportes, a través de las Escuelas Deportivas que se desarrollan en la plataforma virtual.

La SND brinda homenaje a estas mujeres por su día, y comparte sus vivencias.

Teresa Morán y Laura Olmedo, trabajan como instructoras de la institución y transmiten sus conocimientos a través de la plataforma digital para todas las personas que quieren llevar una vida sana por medio de la actividad física.

“Para mí no es impedimento estar embarazada ni tener un hijo para realizar mi trabajo y actividades físicas. Es cuestión de encontrar el tiempo, solo voy bajando la intensidad pero sin parar. Hacer gimnasia para embarazadas me ayuda bastante, me hace sentir relajada y eso es lo que quiero transmitir con mi clase, a las mamás que se encuentran en la dulce espera” expresó Teresa Morán, que está en la dulce espera y ofrece cursos de gimnasia para embarazadas.

Por otra parte Laura Olmedo, quien ya es madre y ha pasado por varias facetas ligadas al deporte, trabaja como instructora de Ritmos Latinos de la Escuela Deportiva SND.

“Antes de la pandemia que estamos viviendo era menos complicado, pero yo pude adaptar mi vida de madre con mi trabajo y siempre estuve al lado de mi hijo y él al lado mío. No hay mal que por bien no venga, ya que ahora aprovechamos más tiempo juntos y a la par estoy trabajando en lo que me gusta”, señaló.

Olmedo contó que ser mamá no debe ser impedimento para seguir lo que a una más le gusta.

“En mi caso el deporte, todo depende de la actitud de la personas y el acompañamiento de la familia es súper importante. Ser mamá es una bendición”, finalizó.