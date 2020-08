Ariel Villalba es un joven empresario gastronómico en nuestro país. Estuvo por varios años trabajando en Buenos Aires en el rubro, luego vino a instalarse en Paraguay, donde hoy ya lleva más de 10 años de trayectoria.

El 27 de febrero, recibió a un amigo proveniente de la Argentina, compartieron una cena juntos, como siempre lo solían hacer en cada encuentro que se daba entre ellos. “Yo soy muy amiguero, eso capaz me jugó en contra. Pero los que me conocen saben como soy con mis amigos”, contó Ariel en entrevista para HOY.

Pocos días después, ese amigo con el que había compartido el encuentro, tuvo que internarse y luego se le confirmó que tenía Covid-19. Fue el segundo caso positivo en el Paraguay y uno de los primeros fallecidos a causa de la enfermedad.

Ariel empezó a sentir los síntomas los primeros días de marzo. Desde ese entonces, ya estuvo en aislamiento para proteger a su familia. Una vez que le confirmaron que dio positivo a la prueba del Covid-19, todo fue duro para él.

El proceso de recuperación fue largo, ya que estuvo 24 días con el virus dentro de su cuerpo, hasta que las pruebas arrojen resultado negativo. El 10 de abril, en coincidencia con el cumpleaños de sus dos hijos, tuvo el alta médica. Pero, la enfermedad para Ariel no terminó ahí. Hoy en día está siguiendo un tratamiento a causa de unos zumbidos constantes en el oído. “Yo no tenía esto antes del covid. Yo era una persona totalmente sana”, comentó.

“Lo del coronavirus es como una pesadilla. Uno ve esto en las películas, cuando se habla de pandemia, y cuesta creer que me haya pasado. Pero, lo que puedo destacar es que sentí muchísimo la solidaridad de la gente”, subrayó.

El caso de Ariel fue muy comentado, ya que el 21 de abril recibió una videollamada de parte del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La conversación fue subida por el Ministerio de Salud y recorrió todos los medios de comunicación. Representaba en ese entonces, toda una esperanza, ya que fue uno de los primeros recuperados de la enfermedad.

“Esa llamada representó mucho para mí. En su momento Mazzoleni era más que el presidente de la República. No me esperaba para nada y me emocionó”, indicó Ariel.

LA OTRA CARA DEL COVID: EL GOLPE ECONÓMICO

Como a todos los empresarios del sector gastronómico, la pandemia golpeó bastante en lo económico. Ariel tomó la decisión de cerrar su restaurante “Mi Embajada”, con amplia trayectoria en Asunción. “Ya veníamos tambaleando. No veníamos bien. El 14 de febrero fue el último día que tuvimos buena facturación y con lo que me pasó, ya no pudimos seguir”, contó.

Tras cerrar su negocio, Ariel estuvo unos meses ayudando a su papá en el rubro del cuero. “Mientras craneaba todo, empecé a vender zapatos y delantales de cuero. Me ayudó muchísimo”, resaltó.

En eso la nació la oportunidad de retomar sus actividades en el rubro gastronómico. Pero, no en Asunción, ni en la forma en que venía trabajando. Sino, del otro lado del río Paraguay, en la localidad de Chaco’i, departamento de Presidente Hayes.

Ariel logró la concesión de “Laguna Grill” para instalar en el lugar “Mi Embajada”. El lugar es un parque industrial y residencial, denominado “Terminal Occidental” y que actualmente se encuentra en pleno proceso de crecimiento. “Dios por algo pone las cosas en su lugar. Se dio la oportunidad, vine a hablar con los dueños y apostaron por mi proyecto”, enfatizó.

El local abrió el 13 de julio. Actualmente cuenta con 10 colaboradores, algunos de ellos que ya trabajan con él en Asunción. “Literalmente esto es reinventarse. Yo después de 20 años estoy laburando solamente de día, siempre trabajé de noche. Ahora mi vida cambió totalmente. De hacer cenas caras, ahora estoy haciendo menús económicos y ejecutivos”, dijo.

Ariel indicó que su objetivo es fortalecer el negocio en lugar en base al apoyo de toda su familia y amigos. “Este proyecto está naciendo recién, con el tema del Covid, yo volví a nacer. Fue una nueva oportunidad en todo sentido”, concluyó.