En entrevista con la radio Ñanduti, el abogado José Casañas Levi afirmó que en cuanto a los hechos punibles, hay solo dos instancias donde denunciar: el Ministerio Público y la Policía Nacional, por lo que es confusa la actuación del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y de la Seprelad.

Dejó en claro que la Seprelad no es un órgano competente y dijo que le genera asombro que la institución no haya rechazado la acción; además recordó que Arnaldo Giuzzio fue fiscal y por ende sabe de los procedimientos que deben seguirse para hacer una denuncia. “O de lo contrario Seprelad recibirá ahora denuncias de la comisión vecinal, se va a convertir en un cambalache, de por ahí hay algo que desconocemos. No es una oficina que reciba denuncias fuera del ámbito institucional. Es peligroso institucionalmente (que recepcione denuncias de particulares) porque existe el delito de usurpación de funciones públicas”, agregó.

También el profesional del derecho dijo no entender el motivo por el cual se hace pública una denuncia de este tipo, tratándose de una acusación contra un exmandatario y además recordando que la Seprelad actúa con suma cautela y sin dar muchos detalles de sus investigaciones. “Con lo celoso que es el equipo de Seprelad”, agregó.

“No me convence tanto que sea una cuestión política solamente, me parece muy básico. Confieso que estoy un poco confundido, jurídicamente no tiene ningún sustento ni de parte de Seprelad ni de parte del denunciante, me refiero al proceso, no al contenido de la denuncia, ni conozco, pero el procedimiento utilizado es totalmente inadecuado”, argumentó.