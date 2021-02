Muchas instituciones educativas aún no están en condiciones para retorno a clases presenciales, tal como la escuela básica “Puerta del Sol” de la ciudad de San Antonio, cuyo techo se vino abajo durante el fin de semana en una de sus aulas.

"Esto pasó el sábado. Esta aula funcionaba como comedor. En estas condiciones creo que no vamos a reiniciar las clases. No podemos arriesgar a nuestros alumnos", indicó a la 780 AM la directora Estela Apuril.

#LoQueEstaPasando en |



"Esto pasó el sábado. Esta aula funcionaba como comedor. En estas condiciones creo que no vamos a reiniciar las clases. No podemos arriesgar a nuestros alumnos" Estela Apuril, Dtora. de la Esc. Puerta del Sol



Vía: @edagonvaz1 pic.twitter.com/nNOlAK9oYo — Radio 780 AM (@780AM) February 8, 2021

La encargada de la escuela básica “Puerta del Sol” se quejó de los atrasos para poner en condiciones la parte eléctrica y los sanitarios de la abandonada casa de estudios. “Hace tiempo que pedimos celeridad al Ministerio de Educación y no tenemos respuestas”, afirmó.

La educadora reiteró que en estas condiciones no hay seguridad para que los estudiantes vuelvan a dar clases presenciales en ese lugar.

Tras lo ocurrido, el presidente del Sindicato Nacional de Directores de escuelas y colegios públicos de nuestro país, Miguel Marecos, informó que mantuvo una reunión ayer lunes con la directora Apuril y el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, con el fin de conseguir una solución al derrumbe del techo del comedor.