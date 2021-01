Pobladores del barrio Santa Ana de la Capital manifestaron que el muro de contención se desprende luego de cada lluvia, por lo que temen a que se derrumbe. Ya presentaron la denuncia correspondiente a la Municipalidad de Asunción, sin embargo, hasta el momento no recibieron respuestas.

Los vecinos del referido barrio ya presentaron varias denuncias sobre la precariedad del muro de contención, debido a que parte del cimiento de ambas paredes se desprende, especialmente luego de los días de lluvia. Este hecho preocupa a todas las familias ya que temen a que se derrumbe.

“Tenemos miedo y ya es un peligro porque pueden caerse nuestras casas. La gente de la Municipalidad de Asunción viene, mira pero no hace nada. Hace 4 días atrás cargaron con arena y luego no hicieron nada más. Con el Jesús en la boca estamos los días que llueve porque hay muchos niños”, expresó Margarita, una pobladora del barrio, en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

Según detalló, tras la tormenta registrada el sábado pasado en horas de la noche, el raudal alcanzó una altura considerable hecho que asustó a los que tienen sus viviendas pegadas al muro de contención. Añadió que luego de cada lluvia, en el lugar queda también cierta cantidad de basura.

“Lo que pasa es que la gente viene a tirar por la noche su basura, de día nosotros le hablamos pero no nos hacen caso”, lamentó.

Finalmente, remarcó el pedido a la Municipalidad de Asunción a fin de obtener respuestas por parte de la institución.