El sindicato de trabajadores de la ANDE, rechaza la medida que dispuso el Gobierno, tachándolo como una "agresividad institucionalizada y oportunismo político". Aseguran que el Estado busca atajos para la solución, con caminos separados y tocando el bolsillo de los funcionarios. Anuncian que no amenazarán con el corte de energía pero están en contra del recorte.

El representante del sindicato de la ANDE, José Pineda, cuestionó la disposición del Gobierno, sobre las medidas adoptadas para el recorte de gastos en instituciones públicas, como el recorte de salarios de los funcionarios.

En ese sentido, resaltó que muchos trabajadores de la entidad, vienen soportando el despojo salarial mucho antes de la pandemia y que el recorte es sólo continuidad de una agresividad institucionalizada.

Pineda, sostiene también que la Ley de emergencia sanitaria es un cheque en blanco, un esquema de oportunismo político que siempre quisieron aprovechar y es facilitado por la situación que se atraviesa actualmente. Además, mencionó que el Estado busca atajos para la solución pero con caminos separados, tocando el bolsillo de los funcionarios.

” Y ratificamos de vuelta, vamos a salir a defender nuestros derechos porque esto es inadmisible. Plantear recortar el salario porque sí nada más no sé que favor se le está haciendo al Estado de Derecho” , manifestó el sindicalista en comunicación con la 650 AM.

El representante del sindicato de la ANDE, explicó que en la institución existen aproximadamente 500 trabajadores que ganan el sueldo mínimo y que la medida también los afectará, desmintiendo que el recorte será sólo para aquellos que gozan de un buen salario. “Es una deslealtad política”, sentenció.

Añadió que hasta la fecha no escuchó sobre alguien que planteara una reforma impositiva, por lo que hoy se convoca a una reunión para hablar sobre reestructuración del Estado. No obstante, dijo que el sector trabajador no está invitado para dicha reunión.

Aclara que no amenazarán con cortar la energía de eléctrica y que hasta ahora no tuvieron ninguna oportunidad de hablar con autoridades del Gobierno. En cuanto a las decisiones que tomaron, dijo que se enteraron por medio de la prensa

