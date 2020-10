En entrevista con el canal GEN, el diputado Núñez señaló que el primer punto guarda relación con que la propia Celeste Amarilla reconoció que había pagado US$ 200 mil para ocupar una banca, actividad que está penada por la ley de financiamiento político. “¿Está mal sancionar a una colega que reconoció haber pagado por su banca a Efraín Alegre? Eso está sancionado, pero cuando no es un colorado no rige la ley”, cuestionó.

“En el caso de ella fue reiterativo en cada sesión”, sostuvo el congresista y lamentó que los medios de prensa se centran solo en que fue sancionada por haber dicho que sus colegas adquirieron sus bancas con dinero sucio. “No fue solo ese el motivo, sí pudo haber sido un motivo más”, acotó.

Hace tres meses, cuando se trató el arancel preferencial para las empresas paraguayas, la misma legisladora dijo que varios colegas fueron “estimulados” con dádivas de la familia Scavonne para aprobar la propuesta, de acuerdo con “Bachi”. Además otro punto que citó fue que la legisladora llegó a tratar de burras a las docentes, siendo que el reglamento interno prevé que los integrantes de ese cuerpo colegiado tengan una buena conducta.

En otro momento, Núñez mencionó que los diputados están obligados a denunciar los hechos de corrupción. “No es libertad de expresión, es libertinaje. Nadie la está cercenando, no le estamos denunciando en el ámbito judicial, es una sanción administrativa”, arremetió.