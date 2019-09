Abrumado pero a la vez contento por las felicitaciones, Juan Pablo Alonso Ayala, de tan solo 22 años de edad, es el “ángel” del hijo del señor Alfredo Recalde, quien emocionó a cientos con la experiencia que le tocó vivir.

El héroe de esta historia, en entrevista con el canal ABC Tv, comentó que el lunes pasado, a las 18:00, estaba regresando a su casa luego de su jornada laboral como guardia de seguridad. Por misterios o coincidencias de la vida, desvió de su habitual trayecto porque estaba quedándose sin combustible. Entonces, fue hasta la Avenida España para surtirse en una estación de servicio, cuando visualizó el automóvil de Alfredo Recalde, quien en la desesperación pedía paso para llevar a su hijo Fede al sanatorio.

“Estaba en el tráfico y vi el pañuelo blanco. Sabía lo que significaba eso. Entonces lo que hice fue inmediatamente prendí mi sirena y me acerqué a él. Ni le saludé, solo le pregunté a dónde iba y ya. Me puse en frente y le hice con la mano que me siguiera”, rememoró. Juan Pablo en realidad se ingenió al activar el alarma de su motocicleta, que simula el sonido una sirena de ambulancia.

En medio del infernal tráfico asunceno, en plena hora pico, el heroico motociclista comenzó a ir de contramano sobre la avenida y exigía a los demás conductores que cedieran el paso.

“Muchísima gente me agradece porque hice un buen gesto, pero yo en realidad hice de corazón, no esperé nada a cambio”, afirmó. Y eso se traduce en su actuar, ya que al momento de llegar al sanatorio, solamente se despidió de la familia a quien ayudó y ni siquiera dio sus datos personales. “Solo me di la vuelta y me fui del lugar para ir a mi casa (no sin antes pasar primero por la estación de servicio)”, recordó.

Tras una búsqueda del entonces misterioso motociclista que ahora ya está identificado, los tres protagonistas de esta emocionante historia terminaron confundiéndose en un emotivo abrazo. “Fue algo muy emocionante, primera vez que experimento esto. Se siente bien saber que hacés el bien, sentirme tanto por tan poco. No fue nada en realidad, no fue gasto, solo algo que hice de corazón”, afirmó Juan Pablo.

Sin embargo, para el padre de Fede esta ayuda fue vital. En el encuentro no tuvo suficiente palabras de agradecimientos para el motociclista, atendiendo a que si su hijo no llegaba a tiempo al sanatorio, el desenlace hubiera sido el peor.

“Él dice que no fue nada, que hizo lo que cualquiera haría, pero para mi fue todo, era mi hijo, hizo todo para mí. Mi intención jamás fue viralizar esto ni salir en la tele, pero adelante si es para ayudar a la gente”, comentó Alfredo Recalde.

El padre espera que este caso sirva de lección, porque muchos conductores no entendían que su pañuelo blanco, su luz intermitente y los bocinazos indicaban que estaba llevando a una persona que requería de manera urgente ser asistida en un centro médico. Por ignorancia, los automovilistas hacían totalmente lo opuesto, le cerraban el paso, hasta que apareció a quien lo calificó de su “ángel”: el motociclista Juan Pablo Alonso Ayala, quien de ser un guardia de seguridad ahora ascendió a un “ángel guardián”.