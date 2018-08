Delincuentes armados ingresaron a un local comercial de servicios varios, principalmente boca de cobranzas, donde se alzaron con unos 8 millones de guaraníes. Coincidentemente el guardia de seguridad no se presentó ayer. Sucedió en San Lorenzo.

El nuevo episodio de inseguridad ocurrió en Barcequillo, San Lorenzo, sobre la calle Cruz Roja, donde se sitúa un local que ofrece boca de cobranzas, carga de saldo, productos comestibles, bebidas, entre otras cosas.

Alrededor de las 20:00 ingresaron tres sujetos armados, quienes aprovecharon el momento del cierre para llevarse unos 8 millones de guaraníes.

“La víctima manifestó que no actuaron en forma violenta, pero que le sustrajeron el dinero que tenían, según circuito cerrado llegaron a bordo de un automóvil Toyota Corolla”, comentó a la 970 AM la oficial interviniente.

Se cuenta con el número de chapa y la Policía ya está tras los pasos del propietario del vehículo utilizado para perpetrar el atraco. No obstante, como los ladrones actuaron con el rostro cubierto, se desconocen mayores datos sobre los implicados.

Afortunadamente no hubo personas heridas ya que la dueña del local no se resistió. Lo llamativo del hecho es que el comercio cuenta con un guardia de seguridad, que coincidentemente no se presentó anoche.