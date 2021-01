Paraguay reconoce al Gobierno de Juan Guaidó, pero la dificultad para saldar la deuda con PDVSA es justamente la duda de la legitimidad del sucesor Maduro,según Juan Ernesto Villamayor, quien respondió que no tiene por qué dar explicaciones de un acuerdo que nunca se concretó y que no pasó de una simple propuesta de PDVSA.

En noviembre del 2019, Sebastián Vidal, abogado de PDVSA desde el 2011, envió una carta del presidente Guaidó fechada en el 19 de octubre del 2019, dirigida a Mario Abdo Benítez. En la misiva, Guaidó comunicó que designó a Javier Troconis, como comisionado para gestionar los activos de Venezuela en el extranjero y pidió que le den colaboración necesaria para hacer su trabajo.

Con esa carta a la vista, Vidal pidió a Villamayor una audiencia con Troconis, la cual se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019, a las 10:30 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Del encuentro participaron: Troconis, Vidal y Villamayor, según relató el propio jefe de Gabinete Civil de la Presidencia en conferencia de prensa ofrecida esta mañana.

En la oportunidad presentaron un borrador del proyecto planteado por Venezuela sobre la deuda de Petropar con PDVSA, en donde se propone que los intereses que el Estado paraguayo desconoce no ingresan al acuerdo por lo que el Paraguay no deberá pagará intereses y además, se ofrece una quita del 50 % del capital de la deuda, que en aquel entonces llegaba a 265 millones de dólares, es decir, Petropar debía pagar solo 130 millones de dólares para dar por cancelada la deuda.

Sin embargo, la dificultad insalvable pasó por la personería jurídica, la cual fue imposible de garantizar debido a la crisis que atraviesa Venezuela en medio del diferendo que existe entre Guaidó y el ejercicio territorial de Maduro.

“La propuesta que anteriormente se había remitido a Procuraduría, a Petropar, a Hacienda, quedaba en aguas de borraja ante la imposibilidad de garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria”, expresó Villamayor.

Recordó que Paraguay reconoce a Guaidó como Gobierno legítimo, pero que el problema no pasa por alí, sino porque el estudio jurídico que representaba a PDVSA al momento de la demanda, renunció al mandato.

“No dimos a conocer porque no hubo acuerdo ¿Por qué tengo que dar explicaciones de algo que no se ha hecho?”, cuestionó Villamayor y dijo que Sebastián Vidal no tiene ninguna relación con la administración de Mario Abdo, como tampoco hay ninguna participación de Carlos Abdo.

Respecto a la comisión de 26 millones de dólares para Vida, quien también trabaja para Carlos Abdo, Villamayor reiteró que el monto que PDVSA decida pagar a su abogado no es problema de Paraguay.