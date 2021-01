En conferencia de prensa, Villamayor reiteró su versión de los hechos y aseguró que fue Venezuela la que hizo la propuesta ventajosa para una salida a la deuda de Petropar con PDVSA. “Yo no negocié nada. Recibí la propuesta y derivé”, aseveró.

Resaltó que el presidente Mario Abdo Benítez no le pidió su renuncia y agregó que tampoco él pondrá su cargo a disposición del mandatario pese a las críticas que recibe por su participación en esta llamativa negociación que incluía el pago de una millonaria comisión a un abogado.

“Hay mucha gente preocupada por mi renuncia. Esa es una decisión personal. Yo sé quiénes son los que piden mi renuncia. (…) Mi trabajo es respaldarle yo al presidente de la República, no que él me respalde a mí. Yo no lo voy a exponer nunca a él. Soy el que menos apego al cargo tiene. Yo lo que hago es respaldar al presidente de la República. Entiendo que la insistencia de mi renuncia venga de los medios, 100%. Yo sé de qué depende de la estabilidad del Gobierno y quiénes piden mi renuncia, no se preocupen por eso”, dijo.

Pese a la insistencia de los periodistas, no quiso identificar con nombres y apellidos quiénes lo quieren fuera del Gobierno y tampoco a qué sector pertenecen, solo se limitó a mencionar que son muchos.

Villamayor no renunciará



“Yo sé perfectamente de que depende y de quienes dependen la estabilidad del Gobierno y sé quienes piden mi renuncia”, respondió el jefe de Gabinete Civil de Presidencia, Juan Ernesto Villamayor al ser consultado si abandonará su cargo. #650AM pic.twitter.com/qj6QoDR1cb — Radio Uno 650 AM (@UNO650AM) January 7, 2021

Por otra parte, Villamayor indicó que Paraguay no suscribió nunca ningún acuerdo referente a la deuda que tiene con PDVSA y que ni lo hará mientras no se defina el laudo arbitral. “El borrador de acuerdo no fue aceptado, hasta tanto no se defina la cuestión arbitral que está en París”, resaltó.