Martínez sostuvo que hasta el momento no tuvieron respuesta alguna por parte de las autoridades para evitar la expansión del virus en la zona.

“Del Gobierno no tuvimos nada aún. Nosotros solamente tenemos respuesta de acá del Centro de Salud de Villeta. El director del Centro de Salud de Villeta lo que me llama, que está constantemente en comunicación y también el Intendente”, expresó en comunicación con 1020 AM.

La preocupación es que se desate un contagio masivo del virus, ya que en el lugar hay 470 familias una a lado de otras, además ya se reportaron 117 personas que tuvieron contacto directo e indirecto con el albañil infectado, indicó el representante del asentamiento.

Explicó que en lo laboral la situación impacta de manera negativa, ya que muchas personas debían guardar cuarentena pero igual salían de sus hogares. “No se respeta, se van a Asunción, a cualquier lado y eso a nosotros nos preocupa”, remarcó.

Martínez mencionó que conversó con el director del Centro de Salud de Villeta, con el intendente y el comisario, con la idea de aislar a la comunidad por lo menos 8 a 10 días y de esa forma evitar la propagación del virus, ya que muchas personas trabajan en diferentes ciudades de Central.

Caso del casero del militar con covid-19

El afectado indicó que el albañil fue a visitar a su madre en el asentamiento. El mismo habría tenido contacto con el militar que no cumplió la cuarentena y fue hasta San Roque González.

“Vino el muchacho, el albañil que era el encargado (de la casa) del militar a visitar a su mamá y ahí vino todo este quilombo”, lamentó.

Tras el suceso, dijo que hasta el momento tienen anotado a 117 personas que tuvieron contacto de forma directa e indirecta, además que, varios más se acercaron y mencionaron que compartieron tereré con el infectado.

Señaló que autoridades del Ministerio de Salud fueron hasta el asentamiento y realizaron el test a 16 personas.