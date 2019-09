La madre del paciente oncológico del Instituto Nacional del Cáncer denunció que su hijo trasmitido de VIH, durante una transfusión de sangre realizada en el 2011. Recién en agosto de este año se detectó que el mismo vivía con el virus, tras unas pruebas. Su hijo ahora tiene 12 años y se le detecto cáncer a los 4 años.

“Resultó la quimioterapia que se le hizo, estaba muy bien. Antes él no tenía posibilidades de vida, pero fue un milagro, gracias a Dios pasamos todo. Pero luego comenzó a tener dolor de cabeza y problemas del oído. Al perder la audición, en Clínicas se le hizo un chequeo médico para hacerle una cirugía, allí se le detectó el virus. Su carga viral era muy alto, eso quiere decir que hace rato ya tenía”, señaló.

Actualmente el pequeño no va al colegio, no se levanta siquiera de su cama porque no tolera nada de lo que consume. “No se puede levantar, está con mareo. No va al colegio. Tiene nauseas, diarrea, no tolera ni su medicamento porque es muy fuerte. Su defensa está por el piso”, lamentó.

“Yo no deseo que le pase esto a nadie y vamos a llegar hasta lo ultimo. Nadie más va confiar en una transfusión de sangre, no sabés qué le van a poner a tu hijo cuando se accidenta“, comentó en entrevista con la radio 650 AM.

Por último recordó que en una de las visitas al médico, su hijo leyó en uno de los afiches ubicados en el hospital las formas de transmisión del virus y le preguntó si fue por una transfusión su caso; ella no pudo contestarle en ese momento. “Él es un niño inocente, me dolió mucho decirle que tiene, pero la psicóloga me dijo que tenía que decirle, y entonces le prometí llegar hasta lo ultimo”, dijo entre lágrimas.

TEMEN PSICOSIS

El doctor Nelson Mitsui, director del Incan, afirmó a la misma emisora que están investigando a fondo lo ocurrido con este paciente. Indicó que este caso podría crear una psicosis, por lo que es imperioso indagar objetivamente.

“Lastimosamente estamos acostumbrado a donar por reposición, lo ideal es que siempre los donantes sean voluntarios y no por una obligación o necesidad”, indicó.

Si bien la sangre donada pasa por varios estudios, existe un periodo de ventana donde el virus no es detectable. Si una persona tuvo relaciones sexuales con otra que tenía el virus y le trasmitió, no debe donar su sangre en los días siguientes, porque el organismo aún no presenta los síntomas.