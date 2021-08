Desde este sábado entraron en vigencia las nuevas exigencias sanitarias de ingreso a Paraguay. Las mismas rigen para connacionales y extranjeros y contemplan la presentación de un test PCR negativo, así como un aislamiento preventivo para no vacunados, entre otras cuestiones.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que desde este 21 de agosto entraron en vigor las nuevas exigencias para quienes ingresen a suelo paraguayo procedentes del exterior, con una vigencia de 30 días.

Estas medidas regirán tanto para connacionales como para extranjeros y residentes extranjeros en el país que estén retornando de algún viaje.

ANTES DEL VIAJE

Antes del embarque, quienes van a regresar a nuestro país deberán completar la “Ficha de Declaración de Salud del Viajero” dentro de las 24 horas previas al ingreso. Posterior a este trámite se generará un código QR que se debe presentar al llegar a suelo paraguayo.

AL LLEGAR AL PAÍS

Una vez lleguen al país, los viajeros deberán presentar su resultado de test negativo (RT-PCR / LAMP / NAAT) realizado en un tiempo no superior a 72 horas antes del embarque o, en todo caso, un test de antígeno negativo realizado en un tiempo no mayor a 24 horas del embarque. Esta exigencia está orientada a todos los mayores de 12 años cumplidos, tanto vacunados como no vacunados.

Igualmente, también se exigirá el certificado o tarjeta de vacunación contra el COVID-19 emitida por la autoridad sanitaria del país de procedencia. Son considerados completamente vacunados los que hayan cumplido 14 días de la última dosis del esquema completo.

Aquellas personas que ya tuvieron COVID-19 entre 14 y 90 días previos a su retorno al país, deben acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales. Las técnicas de detección admitidas son: RT-PCR / LAMP / NAAT o prueba de antígeno positivo. No será necesaria la presentación de nuevo test negativo.

AISLAMIENTO PREVENTIVO

Los viajeros que no estén vacunados con el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 deberán cumplir con un aislamiento preventivo de 5 días, a pesar de presentar un test negativo. El aislamiento se podrá realizar en el domicilio, hotel o lugar donde fije residencia el viajero.

Cabe aclarar que se deben contabilizar 5 días desde el día de la toma de muestra PCR o antígeno presentada al ingresar al país.

En el día 5, la persona tendrá que realizarse un nuevo test PCR en un laboratorio público o privado autorizado por el Laboratorio Central de Salud Pública. En caso de ser positivo, guardará aislamiento por 7 días más, mientras que si el resultado es negativo podrá salir de su aislamiento.

TEST RT-PCR, UNA EXIGENCIA PARA TODOS

El nuevo protocolo para viajeros establece que todos los viajeros, sean vacunados o no vacunados, incluyendo también a aquellos que hayan sufrido de COVID-19, tendrán que realizarse un test PCR al quinto día de su llegada al país (a contabilizar desde el día de toma de muestra del test presentado al ingresar a Paraguay).

CASOS DE INCUMPLIMIENTO

La inobservancia de los requisitos establecidos en este protocolo por parte de los viajeros será pasible de sanciones contempladas en la Ley 836/1980 del Código Sanitario y otras consecuencias establecidas en la Ley.