Este jueves, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ordenó que se derribe la estructura situada en la vereda de la vivienda del senador colorado, tras cumplirse el plazo de advertencia realizada al político.

“No me quita el sueño, pero lamento porque es irregular e ilegal. Desde donde lo mires, el derrumbe que se hizo es irregular. Yo no le atropellé ni perturbé a nadie. No hubo queja de ningún vecino u peatón que pasa frente al domicilio”, indicó el legislador al Canal GEN.

El congresista colorado mencionó que en el 2011 tuvo la autorización municipal para construir dicha caseta.





Dijo que recibió una notificación que debía responder dentro de las 48 horas, pero remarcó que solo debía informar sobre la situación de la caseta, no así proceder al derribo. “Nosotros informamos que teníamos una resolución. Si querían demoler, entonces debían derogar la ordenanza que la propia municipalidad otorgó”, aseguró.

Zacarías aseguró que esta situación se hace para “tapar la inoperancia e incompetencia” de Miguel Prieto, por la crisis que se registra en la localidad esteña. “Lo que hace es populismo barato. Se va él mismo a hacer un derrumbe. ¿A quién le puede interesar a una caseta en un barrio donde no hay tránsito? Habiendo tantas cosas que resolver”, acotó.