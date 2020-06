En entrevista con la radio 730 AM, la autoridad del Ministerio de Salud Pública indicó que se está manteniendo el nivel de testeo de los casos sospechosos en las mil muestras, ya que recibieron la donación de 4.000 hisopos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y recibirán en breve los 9.000 de una empresa adjudicada por una licitación anterior. Se suma además que se hará la licitación para la compra de otros 100.000 tests.

“El panorama es bueno, muchas empresas dijeron que van a conseguir. Nosotros no estamos preocupados, para tranquilidad de la población. Hubo poca cantidad del hisopo y el kit de extracción, pero no así del reactivo”, indicó.

Por otra parte no descartó que para la adquisición de más insumos pueda recurrirse a organismos internacionales, muy cuestionados por cierto por no transparentar sus compras para el sector público y llevarse un porcentaje del dinero por la intermediación. Alegó que estos tienen carteras de oferentes que les facilitan el acceso a sus compras, mientras que el Gobierno paraguayo posee una cantidad reducida de oferentes que no tienen la capacidad de responder la alta demanda. “Lastimosamente no hay en Paraguay la cantidad de insumos necesaria”, puntualizó.

En otro momento, el viceministro de Salud aseguró que la curva respiratoria no le causa alarma al Ministerio de Salud sino preocupación, porque históricamente hay un aumento en esta época por el frío.

"La Dirección de Vigilancia de la Salud vigila todos los días, todos los rincones del país. Ningún detalle se deja de tener en cuenta. No tenemos que permitir que ese aumento se dé en un rango reducido. Tenemos que mantener esa curva plana. El ascenso se controla con el comportamiento", remarcó Rolón Vicioso.