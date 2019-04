Eduardo Felippo, vicepresidente de Servicios Empresariales de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), indicó que hay trascendidos entre los negociadores y que aún no hay una propuesta final de la mesa técnica para la reforma tributaria. “Todavía no está nada concreto y se pide esperar más tiempo para continuar con esto antes de enviar la propuesta al Poder Legislativo”, dijo.

En ese sentido, los empresarios solicitaron a Hacienda tres semanas más de tiempo para poder definir el proyecto y se aguarda que el presidente Mario Abdo dé una respuesta en breve al ministro Benigno López, quien encabeza la comisión.

En charla con la 970 AM, Felippo mencionó que la promesa de Abdo al sector privado es que no se subirán los impuestos, sino que solo se acomodarán aquellos tributos que no son iguales en sectores que son similares. “Es un tire y afloje con los técnicos del Gobierno, porque existe un tope”, refirió.

El empresario sostuvo que de momento no existe nada fijado y que por ese motivo los datos no son dados a conocer a la ciudadanía. “Si nosotros que estamos participando no sabemos dónde estamos, imagínense la sociedad”, acotó.

No obstante, reveló que están negociando modificar los impuestos selectivos para el consumo, como los cigarrillos, las bebidas gaseosas y con alcohol, entre otros, además de eliminar los impuestos diferenciados del AGRO y juntarlos en uno.

PUNTOS DE LA REFORMA

A su vez, el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, detalló los temas referentes que plantea la reforma tributaria: se fusiona el Iragro con el Iracis bajo la figura del impuesto a la renta empresarial (IRE), se crea el impuesto a los dividendos (IDI), se reforma el IRP, y el impuesto al valor agregado (IVA) se mantiene con tasas diferenciadas, entre otros.

1) Impuesto a la renta de empresas:

Se eliminan el IRAGRO y el IRACIS y aparece el IRE. Es un impuesto único para todos los tipos de empresas.

Para empresas menores aparecen SIMPLE y RESIMPLE.

SIMPLE para empresas de menos de G. 500 millones de facturación anual. Paga 10% sobre ingresos-gastos o 10% sobre el 30% de su facturación.

RESIMPLE para empresas de menos de G. 100 millones y se paga G. 25.000 hasta 25 millones, G. 50.000 de 25millones a 50 millones, G. 75.000 de 50 a 75 millones y G. 100.000 de 75 a 100 millones. Se pueden crear empresas holding porque se elimina la doble imposición.

2) Distribución de Dividendos:

Se crea el IDI Impuesto a la Distribución de Dividendos.

El IDI grava con 8% a dividendos distribuidos a residentes y con 15% a los que remesen sus dividendos al exterior.

3) Impuesto a la Renta Personal:

Se crean 2 categorías: Rentas de Servicios Personales (RSP) y Rentas y Ganancias de Capital (RGC)

RSP funciona igual que el actual IRP: Renta bruta de salarios y/o facturas - Gastos corrientes = Renta imponible x 10%.

4) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Se plantean un incremento de tasas máximas.

5) IVA. Casi no sufre modificaciones.

Posiblemente no haya devoluciones del IVA exportador.

La Comisión Técnica Económica-Tributaria (CTET), creada por Resolución Nº 137 del Ministerio de Hacienda de fecha 16 de noviembre de 2018, está integrada por representantes del sector público, del Poder Ejecutivo, exministros de Hacienda, del Poder Legislativo y del sector privado.

En el proyecto de reforma tributaria se propone dar un aspecto más recaudador al IRP.FOTO:GENTILEZA