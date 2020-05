Ramírez manifestó que continúa la preocupación y que, por ende, analizan las posibilades que les restan para repuntar la economía, porque según la indicación que recibieron del Gobierno fue, de que la reapertura de las fronteras se daría recién en agosto o setiembre aproximadamente.

“No hay manera de resistir, no hay fórmula que pueda salvar esto. Las empresas y los empresarios comprenden así por lo que están en el proceso de achique total, algunas incluso ya están cerrando”, expresó Juan Ramírez en contacto con GEN y Universo 970 AM.

Mencionó además que recibieron un comunicado del Shopping París –que sería uno de los comercios más nuevos y amplios de CDE- donde informaron a sus inquilinos que no les cobrará alquiler por el período que dure el cierre de fronteras.

Además dijo que las Mipymes buscan sostenerse en el mercado local, situación que es diferente con empresas que están compuestas por estructuras mucho más grande, por lo que dicha alternativa no es solución para ellas ya que representa solo el 5% de las ventas.

“Muchas empresas decidieron no reactivar, están 100 % cerradas porque no encuentran un equilibrio para justificar la operativa y sostener a los empleados activos ante una frontera cerrada, no tiene sentido”, lamentó.

Ante esta situación, Ramírez remarcó que de forma inmediata no hay salida, más que negocios cerrados, disminución de personal y despidos masivos según indicación de los asesores.

“El 30% del PIB nacional que representa el movimiento de fronteras se nos va de un día para otro, y las medidas alternativas, conversé con autoridades Aduaneras e Industria y Comercio y fue la de llegar a un negocio electrónico internacional para mover la economía, el país debe ser moderno y flexible en los procedimientos de reexportación de pequeña escala, donde no se pueden incurrir en gastos de despachos”, explicó el vicepresidente.

Mencionó que la crisis económica afecta a unas 100 mil personas que quedarían sin motivos para ir al trabajo, representarían a unos 40 mil trabajadores en el microcentro de CDE y 60 mil empleados de la vía pública y del sector informal.

Finalmente, Ramírez refirió que el plan “Reinvéntate CDE” sería el evento de nuevas ideas para inversionistas y empresarios para el mes de junio para redireccionar a las personas al nuevo escenario económico.