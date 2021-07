“Sin entrar a detallar, a grandes rasgos me pareció un informe floreado, que no puede tapar las diversas falencias del gobierno principalmente en salud y empleo. Me parece que faltó sinceridad y mea culpa. Tampoco el presidente se recordó que muchas de las iniciativas exitosas, de ayuda a la gente, como los subsidios a la ANDE y ESSAP, como la flexibilización de ciertas leyes para impulsar el consumo, mantener los empleos y cubrir gastos de pacientes enfermos, salieron del Congreso”, manifestó Patrick Kemper.

No obstante, el legislador reconoció que hubo ciertos avances en varios sectores, pero que estos quedan opacados por la falta de gestión en pandemia.

“Me gustaría ser puntual con el tema de la salud, todas las falencias como falta de insumos, medicamentos, camas, terapias, oxígenos y sobre todo la falta de vacunas, considero que es la consecuencia de la falta de previsión y gestión, no solo una cuestión de un escenario internacional de pandemia y desprovisión, esa no es una excusa. El presidente tuvo el tiempo y el dinero para prever y no lo hizo. Hoy tenemos cerca de trece mil fallecidos, y lo bueno que se haya hecho queda opacado y en segundo plano. De la misma forma, considero que faltaron más programas de ayuda y respaldo al sector privado que es el que mueve la economía y genera el empleo formal en Paraguay. Hay mucho por analizar de este informe y no podemos no tener una posición crítica”, argumentó.